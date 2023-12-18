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    Скалони: Когда Месси поднимает кубок ЧМ над головой — это исторический момент

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    Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони вспомнил о победе команды на ЧМ-2022 в Катаре.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    В финале аргентинцы в финале в серии пенальти одолели Францию.

    «Это исторический момент, когда Лео Месси поднимает трофей над головой. Я очень, надеюсь, что это повторится, но временами мне до сих пор кажется, что все это не по-настоящему. Все кажется нереальным.

    Если вернуться на 4-5 лет назад, когда мы только начинали работу, я не скажу, что идея победы на ЧМ была утопичной, но, учитывая ситуацию, в которой мы находились, триумф было сложно представить. Несмотря на то, что мы верили в свою футбольную культуру и исходные данные, которые у нас были, выиграть чемпионат мира — чрезвычайно сложно, но мы это сделали», — сказал Скалони в интервью Laureus Spirit of Sport.

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