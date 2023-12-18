Вице-президент «Милана» о результатах жеребьевки: Мы должны думать о победе

Почетный вице-президентвысказался о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы знаем, что в футболе нельзя никого недооценивать, но "Милан" должен быть амбициозным и мыслить масштабно. Французские команды сложны, но мы должны думать о победе.

Мы — "Милан", мы должны мыслить масштабно: никого не уважая, но мы должны правильно воспринимать это соревнование», — приводит слова Барези сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, что «Милан» сыграет с французским «Ренном» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первые матчи стадии 1/8 финала пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля 2024 года, ответные встречи состоятся 5, 6, 12 и 13 марта.