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    «Милан» — «Монца». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 16-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Монца»

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    «Милан»
    Сегодня в 14:30 по московскому времени «Милан» на своем поле примет «Монцу» в рамках 16-го тура Серии А. За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Милан»

    «Милан» набрал 29 очков в 15-ти матчах и на данный момент располагается на третьем месте в турнирной таблице Серии А. На счету подопечных Стефано Пиоли 9 побед, 2 ничьи и 4 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 26:18.

    В прошедшую среду «красно-черные» сыграли заключительный матча группового этапа Лиги Чемпионов против «Ньюкасла» на выезде. Встреча завершилась волевой победой «россонери» со счетом 2:1, которая позволила им занять третье место и выйти в плей-офф Лиги Европы.

    В крайнем туре Серии А «Милан» уступил в гостях «Аталанте» (2:3), пропустив решающий мяч на 95-й минуте от Муриэля. Это поражение стало для подопечных Стефано Пиоли первым в чемпионате Италии с середины ноября. Ранее «красно-черные» сыграли вничью с «Лечче» (2:2), а также обыграли «Фиорентину» (1:0) и «Фрозиноне» (3:1).

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    «Монца»

    Команда из одноименного города набрала 21 очко в 15-ти турах, что позволяет ей занимать текущую 9-ю строчку в турнирной таблице Серии А. На счету «Монцы» 5 побед, 6 ничьих и 4 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 16:14.

    В предыдущем туре подопечные Раффаэле Палладино выиграли впервые за 4 последних матча, одержав минимальную домашнюю победу над «Дженоа» (1:0). Победу команде принес единственный мяч Дани Моты, забитый на 83-й минуте игры.

    До этого «Монца» сыграла вничью с «Торино» (1:1) и «Кальяри» (1:1), а также уступила «Ювентусу» (1:2).

    Личные встречи

    В прошлом сезоне Серии А «Милан» оба раза обыграл своего соперника — 4:1 дома и 1:0 на выезде.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Милан» — «Монца» с коэффициентом 2.49.

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