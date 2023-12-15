«Брайтон» вырвал победу у «Марселя» и занял первое место в своей группе Лиги Европы

Обзор матчей 6-го тура группы В Лиги Европы.

В одной из встреч «Брайтон» минимально обыграл «Марсель» со счетом 1:0.

Единственный гол в этом матче «чайки» забили на 88-й минуте. Форвард команды Жоао Педро великолепно завершил атаку точным ударом.

Футбол. Лига Европы. Группа B Брайтон энд Хоув Альбион — Марсель 1:0 Гол: 1:0 Жоао Педро (88') Брайтон энд Хоув Альбион: Джейсон Стил, Ян Паул ван Хекке, Льюис Данк, Игор де Пауло, Джек Хиншелвуд (Джеймс Милнер, 74'), Билли Гилмор (Карлос Балеба, 90'), Паскаль Гросс, Факундо Буонанотте (Адам Лаллана, 74'), Каору Митома, Жоао Педро (Йоэл Велтман, 90'), Саймон Адингра (Эван Фергюсон, 64') Марсель: Пау Лопес, Ренан Лоди (Микаэль Мурильо, 55'), Леонардо Балерди, Шансель Мбемба, Жонатан Клосс, Амин Арит (Исмаила Сарр, 78'), Жордан Верету (Жоффрей Кондогбиа, 78'), Аззедин Унаи, Бамо Мейте, Пьер-Эмерик Обамеянг, Витор Карвалью (Илиман Ндиайе, 52') Предупреждения: Шансель Мбемба (76'), Адам Лаллана (79'), Аззедин Унаи (79'), Каору Митома (84'), Жоао Педро (89'), Исмаила Сарр (90 + 4'), Льюис Данк (90 + 5')

По итогам группового этапа Лиги Европы «Брайтон» занял 1-е место и вышел в 1/8 финала турнира, а «Марсель» вышел в 1/16 финала.

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В параллельном матче «Аякс» обыграл «АЕК Афины» со счетом 3:1.

В 1-м тайме голландцы забили 2 безответных гола. Форвард команды Чуба Акпом открыл счет на 5-й минуте, а Кеннет Тейлор удвоил преимущество «Аякса» на 20-й минуте.

Единственный гол АЕК забил на 11-й минуте. Отличился форвард Леви Гарсия.

Уже во 2-м отрезке все тот же Акпом сделал дубль, забив гол на 56-й минуте.

Футбол. Лига Европы. Группа B Аякс — АЕК Афины 3:1 Голы: 1:0 Чуба Акпом (5'), 1:1 Леви Гарсия (11'), 2:1 Кеннет Тейлор (20'), 3:1 Чуба Акпом (56') Аякс: Диант Рамай, Девин Ренс (Тристан Гойер, 74'), Йосип Шутало, Йоррел Хато, Борна Соса, Кристиан Нёккви Хлинссон (Жорж Микаутадзе, 85'), Беньямин Тахирович, Кеннет Тейлор, Чуба Акпом, Брайан Бробби (Ar'jany Martha, 46'), Карлос Боргес (Антон Гоэи, 62') АЕК Афины: Георгиос Атанасиадис, Ароль Мукуди (Константинос Галанопулос, 83'), Домагой Вида, Лазарос Рота, Стивен Цубер, Нордин Амрабат (Родольфо Писарро, 61'), Петрос Манталос, Дамьян Шиманьский (Милад Мохаммади, 90'), Никлас Элиассон, Эхсан Хаджсафи, Леви Гарсия (Йенс Йонссон, 83') Предупреждения: Брайан Бробби (8'), Борна Соса (10'), Нордин Амрабат (15'), Домагой Вида (35'), Ароль Мукуди (45 + 2'), Йоррел Хато (54'), Matias Jesus Almeyda (59'), Йосип Шутало (76')

«Аякс» занял 3-е место в своей группе с 5-ю очками в активе. Команда вышла в 1/16 финала Лиги конференций. «АЕК Афины» завершили свое выступление в еврокубках.