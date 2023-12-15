ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — главный фаворит турнираЛига чемпионов. Провал «МЮ», удивившая «Боруссия» и рейтинг участников плей-офф
  • 01:07
    • «Аталанта» разгромила «Ракув» в матче Лиги Европы, у Миранчука — ассист
    Все новости спорта

    «Брайтон» вырвал победу у «Марселя» и занял первое место в своей группе Лиги Европы

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы Футбол Англии Брайтон энд Хоув Альбион Футбол Франции Марсель Эредивизия Аякс АЕК Афины
    Обзор матчей 6-го тура группы В Лиги Европы.

    «Марсель»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Марсель»

    В одной из встреч «Брайтон» минимально обыграл «Марсель» со счетом 1:0.

    Единственный гол в этом матче «чайки» забили на 88-й минуте. Форвард команды Жоао Педро великолепно завершил атаку точным ударом.

    Футбол. Лига Европы. Группа B
    Брайтон энд Хоув Альбион — Марсель 1:0
    Гол: 1:0 Жоао Педро (88') Брайтон энд Хоув Альбион: Джейсон Стил, Ян Паул ван Хекке, Льюис Данк, Игор де Пауло, Джек Хиншелвуд (Джеймс Милнер, 74'), Билли Гилмор (Карлос Балеба, 90'), Паскаль Гросс, Факундо Буонанотте (Адам Лаллана, 74'), Каору Митома, Жоао Педро (Йоэл Велтман, 90'), Саймон Адингра (Эван Фергюсон, 64') Марсель: Пау Лопес, Ренан Лоди (Микаэль Мурильо, 55'), Леонардо Балерди, Шансель Мбемба, Жонатан Клосс, Амин Арит (Исмаила Сарр, 78'), Жордан Верету (Жоффрей Кондогбиа, 78'), Аззедин Унаи, Бамо Мейте, Пьер-Эмерик Обамеянг, Витор Карвалью (Илиман Ндиайе, 52') Предупреждения: Шансель Мбемба (76'), Адам Лаллана (79'), Аззедин Унаи (79'), Каору Митома (84'), Жоао Педро (89'), Исмаила Сарр (90 + 4'), Льюис Данк (90 + 5')

    По итогам группового этапа Лиги Европы «Брайтон» занял 1-е место и вышел в 1/8 финала турнира, а «Марсель» вышел в 1/16 финала.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В параллельном матче «Аякс» обыграл «АЕК Афины» со счетом 3:1.

    В 1-м тайме голландцы забили 2 безответных гола. Форвард команды Чуба Акпом открыл счет на 5-й минуте, а Кеннет Тейлор удвоил преимущество «Аякса» на 20-й минуте.

    Единственный гол АЕК забил на 11-й минуте. Отличился форвард Леви Гарсия.

    Уже во 2-м отрезке все тот же Акпом сделал дубль, забив гол на 56-й минуте.

    Футбол. Лига Европы. Группа B
    Аякс — АЕК Афины 3:1
    Голы: 1:0 Чуба Акпом (5'), 1:1 Леви Гарсия (11'), 2:1 Кеннет Тейлор (20'), 3:1 Чуба Акпом (56') Аякс: Диант Рамай, Девин Ренс (Тристан Гойер, 74'), Йосип Шутало, Йоррел Хато, Борна Соса, Кристиан Нёккви Хлинссон (Жорж Микаутадзе, 85'), Беньямин Тахирович, Кеннет Тейлор, Чуба Акпом, Брайан Бробби (Ar'jany Martha, 46'), Карлос Боргес (Антон Гоэи, 62') АЕК Афины: Георгиос Атанасиадис, Ароль Мукуди (Константинос Галанопулос, 83'), Домагой Вида, Лазарос Рота, Стивен Цубер, Нордин Амрабат (Родольфо Писарро, 61'), Петрос Манталос, Дамьян Шиманьский (Милад Мохаммади, 90'), Никлас Элиассон, Эхсан Хаджсафи, Леви Гарсия (Йенс Йонссон, 83') Предупреждения: Брайан Бробби (8'), Борна Соса (10'), Нордин Амрабат (15'), Домагой Вида (35'), Ароль Мукуди (45 + 2'), Йоррел Хато (54'), Matias Jesus Almeyda (59'), Йосип Шутало (76')

    «Аякс» занял 3-е место в своей группе с 5-ю очками в активе. Команда вышла в 1/16 финала Лиги конференций. «АЕК Афины» завершили свое выступление в еврокубках.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Есть ли «Ноттингема» шансы против «Тоттенхэма»?
  • «Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • «Айлендерс» лишат очков лидера Востока?
  • «Айлендерс» — «Бостон». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • «Монако» придется тяжело против аутсайдера
  • «Монако» — «Лион». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.31
  • Экспресс дня 15 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Айлендерс — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Монако — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Дженоа — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Аль-Ахли Каир — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ипсвич — Норвич
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Россия 25 — Белоруссия
  • Хоккей
  • Завтра в 15:00
    •  2.98
  • Прогноз на матч Сборная Пути РПЛ — Сборная Пути регионов
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры