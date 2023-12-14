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    «Виктория» и «Динамо» Загреб разгромили своих соперников и пробились в плей-офф ЛК из группы С

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    В 6-м тура Лиги конференций в группе С закончились две встречи.

    Нападающий «Виктории» Матей Выдра
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    Нападающий «Виктории» Матей Выдра

    Чешская «Виктория» Пльзень разгромила на своем поле казахстанскую «Астану» со счетом 3:0.

    Дубль за хозяев сделал Хон Москера, еще один мяч на счету Адама Вулкановы.

    Футбол. Лига конференций. Группа C
    Виктория Пльзень — Астана 3:0
    Голы: 1:0 Адам Влканова (58'), 2:0 John Edison Mosquera Rebolledo (67'), 3:0 John Edison Mosquera Rebolledo (82') Виктория Пльзень: Виктор Байер, Сампсон Дью (Радим Ржезник, 85'), Робин Гранач, Ян Палуска, Либор Голик, Павел Буха, Лукаш Кальвах (Ибрахим Бенжамен Траоре, 46'), Адам Влканова (Pavel Hasek, 85'), Ян Сикора, Павел Шульц (John Edison Mosquera Rebolledo, 46'), Матей Выдра (Ян Климент, 65') Астана: Йосип Чондрич, Абзал Бейсебеков, Ян Вороговский, Алекса Аманович, Жарко Томашевич, Александр Марочкин, Эльхан Астанов (Тимур Досмагамбетов, 60'), Исламбек Куат (Станислав Басманов, 85'), Марин Томасов (Абат Аимбетов, 86'), Камо Оганесян, Дембо Дарбо Предупреждения: Жарко Томашевич (14'), Абзал Бейсебеков (23'), Павел Шульц (30')

    Во втором матче «Динамо» Загреб дома не оставил шансов «Балкани» — 3:0.

    Дубль за сербов оформил Бруно Петкович, также отличился Дино Перич.

    Футбол. Лига конференций. Группа C
    Динамо З — Балкани 3:0
    Голы: 1:0 Дино Перич (69'), 2:0 Бруно Петкович (72'), 3:0 Бруно Петкович (пенальти) (77') Предупреждения: Бруно Петкович (15'), Ilir Daja (31'), Лоренц Траши (35'), Гентрит Халили (39'), Такуро Канеко (66'), Люмбард Деллова (75')

    По итогам группового турнира в плей-офф вышли «Виктория» с 18 очками и «Динамо», набравшее девять баллов. «Астана» и «Балкани» остались за чертой плей-офф.

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