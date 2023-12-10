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    Вандерсон: Я очень счастлив, что «Краснодар» сейчас возглавляет таблицу РПЛ

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    Экс-нападающий «Краснодара» Франсишку Вандерсон оценил игру «быков» в нынешнем сезоне РПЛ.

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    «Я очень счастлив, что "Краснодар" сейчас возглавляет турнирную таблицу чемпионата. Победа над ЦСКА была очень важна перед уходом на зимнюю паузу. Теперь нужно вернуться сильнее, потому что главный конкурент "Зенит", скорее всего, тоже вернётся в более сильном состоянии.

    "Краснодару" также важно приобрести новых футболистов. "Краснодар" и сейчас очень силён, а вернётся, я надеюсь, ещё сильнее. После хорошего тренировочного процесса на сборах, с новыми футболистами. Надеюсь, ребята доведут дело до конца», — сказал Вандерсон Чемпионату.

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