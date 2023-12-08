ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Абель Феррейра«Новый Моуринью» привел «Палмейрас» к титулу чемпиона Бразилии
    Все новости спорта

    Спортивный врач: Раньше можно было и в -30°C играть

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Происшествия
    Спортивный врач Никита Карлицкий рассказал о специфике проведения матчей в минусовую погоду.

    «Спартак» — «Ахмат»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Спартак» — «Ахмат»

    «Раньше не было ограничений из-за холода. Только судья решал, будет ли проводиться матч из-за погоды или нет. Можно было и в -30°C играть, если было разрешение. Благодаря главному врачу сборной Эдуарду Безуглову ввели ограничение хотя бы до -15°C. Но тут есть и свои нюансы — такая погода по-разному ощущается в Москве и, например, в Хабаровске.

    Также зависит и от индивидуальных особенностей человека — кто-то легко переносит холод, кто-то мерзлявый. Это не зависит от того, из какой страны игрок приехал. Бывает, что африканцы чувствуют себя великолепно в -15°C, а ребята из Сибири мёрзнут и не могут играть.

    У меня были случаи, когда игрок отказывался. Ну конечно, в общем для игроков из жарких стран это огромный стресс, как физический, так и психологический», — сказал Карлицкий Чемпионату.

  • РПЛ. «Краснодар» вернул лидерство в чемпионате
  • Итоги 17-го тура чемпионата России по футболу
  • 05/12/2023

    • Ранее сообщалось о том, что матч «Локомотив» — «Урал» пройдет в самый холодный день сезона.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пустит ли «Наполи» на вершину Серии А «Ювентус»?
  • «Ювентус» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • «Локомотив» обыграет «Урал» с разницей минимум в два мяча?
  • «Локомотив» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • Обойдет ли «Хетафе» «Валенсию»?
  • «Хетафе» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.10
  • Экспресс дня 8 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Ювентус — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.28
  • Прогноз на матч Локомотив — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Хетафе — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Аталанта — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Бетис — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  2.34
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Борнмут
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Спартак — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры