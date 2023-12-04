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    Лига 1. ПСЖ уходит в отрыв

    Итоги 14-го тура чемпионата Франции по футболу

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    «Гавр» — ПСЖ
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    «Гавр» — ПСЖ
    Действующий чемпион Франции — «Пари Сен-Жермен» вырвался в единоличное лидерство. Парижане теперь опережают «Ниццу» не на одно, а на четыре очка. Улучшил турнирное положение «Марсель», который стремится вернуться на топ места Лиги 1.

    Изменения в турнирной таблице

    Практически все команды остались на своих местах после 14-го тура. Лишь четыре клуба поменяли свое положение в турнирной таблице.

    Календарь и таблица Лиги 1

    «Марсель» взлетел на три строчки вверх, опередив в чемпионате «Гавр» (10 место), «Метц» (11 место) и «Ренн» (13 место). «Провансальцы» в свою очередь поднялись на 9-ю позицию.

    Игра чемпиона

    «Пари Сен-Жермен» в завершившемся 14-м туре одержал уверенную победу над «Гавром» (2:0). В этом поединке в составе победителей голами отметились Килиан Мбаппе — на 23-й минуте и Витор Феррейра — на 89-й минуте.

    Мбаппе
    globallookpress.com

    После этой победы ПСЖ набрал 33 очка и закрепился на первом месте во французском чемпионате.

    В топе

    «Ницца», которая занимает вторую строчку в Лиге 1, позволила ПСЖ увеличить преимущество до 4 очков. Дело в том, что «орлята» умудрились проиграть на выезде «Нанту» (0:1). Таким образом «Ницца» потеряла три балла и осталась с активом в 29 очков.

    «Гавр» — «Монако»
    globallookpress.com

    На третьем месте идёт «Монако», у которого 27 пунктов. Монегаски вплотную приблизились к «Ницце» после того, как одержали победу в 14-м туре чемпионата Франции. «Монако» выиграл у «Монпелье» со счетом 2:0. Мяч в сетку ворот соперника отправили Такуми Минамино — на 9-й минуте и Виссам Бен Йеддер — на 92-й минуте

    Взлёт «Марселя»

    «Марсель» вернулся в верхнюю часть турнирной таблицы, команда пока занимает 9 место во французском первенстве. От первой пятерки «олимпийцев» отделяют две победы.

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  • Вчера

    • В рамках минувшего игрового дня «Марсель» выиграл у «Ренна» (2:0). В составе победителей отличились Пьер-Эмерик Обамеянг и Аззедин Унахи. В итоге «Марсель» набрал 17 очков и поднялся с 12-го на 9-е место.

    В среду, 6 декабря «Марсель» проведет отложенную игру против «Лиона». В случае успеха марсельцы могут подняться на 8-ю позицию в таблице.

    Тур №15

    Матчи 15-го тура чемпионата Франции пройдут с 8 по 10 декабря.

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    Лидер Лиги 1 ПСЖ свой матч сыграет в субботу, 9 декабря: «Пари Сен-Жермен» на своём поле примет «Нант».

    Все прогнозы на Лигу 1

    Главный конкурент парижан — «Ницца» проведет игру отчетного тура в воскресенье, 10 декабря: «орлята» в домашних стенах сыграют против «Реймса».

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