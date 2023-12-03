Куман об итогах жеребьевки Евро-2024: Я бы предпочел, чтобы у нас в группе не было Франции

Главный тренер сборной Нидерландоввысказался о результатах жеребьевки чемпионата Европы 2024 года.

«Я бы предпочел, чтобы у нас в группе не было Франции, Франция предпочла бы, чтобы у них не было нас. Мы ждем, чтобы увидеть, кто станет четвертым соперником.

У нас еще не так много информации об Австрии, нам нужно подготовиться. Посмотрим, что произойдет этим летом. Цель — выиграть Евро, как и всегда. Если мы играем в турнире, мы стремимся его выиграть», — приводит слова Кумана RMC Sport.

Напомним, что Нидерланды попали в группу D, где сыграет против Франции, Австрии и еще одной команды, которая определится по итогам стыковых матчей.