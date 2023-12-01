«Ливерпуль» — ЛАСК: счет матча 4:0, обзор голов

Завершились матчи пятого тура группового этапа Лиги Европы в группе E.

В одном из них «Ливерпуль» разгромил ЛАСК со счетом 4:0. Авторами забитых мячей стали Луис Диас, Коди Гакпо (дубль) и Мохамед Салах.

Футбол. Лига Европы. Группа E Ливерпуль — ЛАСК 4:0 Голы: 1:0 Луис Диас (12'), 2:0 Коди Матес Гакпо (15'), 3:0 Мохамед Салах (пенальти) (51'), 4:0 Коди Матес Гакпо (90 + 2') Ливерпуль: Кивин Келлехер, Джарелл Куанса, Ибраима Конате (Трент Александер-Арнольд, 56'), Джо Гомес, Константинос Цимикас (Люк Чемберс, 82'), Харви Эллиотт, Ватару Эндо, Райан Гравенберх (Конор Брэдли, 82'), Мохамед Салах (Кёртис Джонс, 56'), Луис Диас (Дарвин Нуньес, 56'), Коди Матес Гакпо ЛАСК: Тобиас Лаваль, Джордж Белло (Рене Реннер, 61'), Филип Стойкович (Флориан Флеккер, 61'), Максим Таловеров (Элиас Хавель, 61'), Андрес Андраде, Филипп Цирайс, Мозес Усор, Роберт Жуль, Марин Любичич (Ибраим Мустафа, 61'), Саша Хорват, Иван Любич Предупреждение: Максим Таловеров (58')

В параллельной игре «Тулуза» и «Юнион Сент-Жиллуа» не смогли выявить сильнейшего. Команды так и не поразили ворота друг друга.

Футбол. Лига Европы. Группа E Тулуза — Юнион 0:0 Тулуза: Гийом Рест, Миккель Деслер, Логан Кошта, Расмус Николайсен, Мусса Диарра, Габриэль Суасо (Франк Магри, 66'), Арон Дённум (Уоррен Каманзи, 90'), Кристиан Кассерес, Венсан Сьерро, Никлас Шмидт (Сесар Хелаберт, 78'), Тёйс Даллинга (Денис Генро, 90') Юнион: Антони Морис, Лоик Лапуссен, Алессио Кастро-Монтес (Каспер Терхо, 77'), Коки Матида, Кристиан Бёрджесс, Кевин Макаллистер (Деннис Эккерт, 89'), Кэмерон Пуэртас, Матиас Расмуссен (Lazare Amani, 66'), Шарль Ванхаутте (Ноа Садики, 77'), Мохамед Амура, Kевин Родригес (Густаф Нильссон, 66') Предупреждения: Шарль Ванхаутте (15'), Кевин Макаллистер (34'), Мохамед Амура (56'), Венсан Сьерро (57'), Ноа Садики (90 + 3')

Таким образом, «Ливерпуль» набрал 12 баллов и досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы. У «Тулузы» восемь пунктов и вторая строчка, «Юнион» имеет на своем счет пять очков и идет, а ЛАСК — четвёртый (три балла).