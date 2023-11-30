Каррагер: Роналду даже не близок к уровню Месси

Футбольный экспертсравнил уровень игры нападающегои форварда

«Решён ли спор между Месси и Роналду окончательно? Этого спора никогда и не было. Роналду даже не близок к уровню Месси. Роналду — это один из лучших бомбардиров всех времён, а Месси — это величайший игрок всех времён. Они даже не близки.

Было время, когда они были близки только потому, что Роналду забивал голы. А Месси забивал голы и был невероятным игроком. Я не думаю, что они могли сравниться даже на тот момент.

Пик Роналду пришёлся не на "Юнайтед"! Он был хорош в мадридском "Реале". Но скажу лишь одно — он не Месси», — сказал Каррагер в эфире CBS Sports Golazo.

В нынешнем сезоне Роналду провел 5 матчей за «Аль-Наср», забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи. Месси принял участие в 6-и матчах за «Интер Майами», забил гол и сделал 2 голевые передачи.