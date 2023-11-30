Экс-игрок сборной России подал иск на 5 млн рублей в отношении МВД за фальсификацию видео с наркотиками

«Сотрудниками, проводившими личный досмотр, опубликована видеозапись в публичный доступ.
Наркотики, которые якобы при нем находились, были помещены ему перед этой видеозаписью, перед личным досмотром. Суть иска в том, что искажены обстоятельства этой записи.
У него не было никаких наркотических средств. Ввиду этого он (Бугаев) заявил иск о моральной компенсации за то, что его честь и достоинство этой записью были опорочены путем ее публикации», — приводит слова Жеребцова «Р-Спорт».
Ранее стало известно, что против Бугаева возбуждено уголовное дело о торговле наркотиками.
Сообщалось, что перед задержанием Бугаев успел разложить закладки с наркотиками возле общежитий студгородка Кубанского аграрного университета в Краснодаре.