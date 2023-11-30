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    Экс-игрок сборной России подал иск на 5 млн рублей в отношении МВД за фальсификацию видео с наркотиками

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    Бывший футболист сборной России Алексей Бугаев подал гражданский иск на 5 миллионов рублей в отношении ГУ МВД Кубани из-за распространенного полицией видео с обнаружением у него наркотиков. Об этом сообщил адвокат футболиста Константин Жеребцов.

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    «Сотрудниками, проводившими личный досмотр, опубликована видеозапись в публичный доступ.

    Наркотики, которые якобы при нем находились, были помещены ему перед этой видеозаписью, перед личным досмотром. Суть иска в том, что искажены обстоятельства этой записи.

    У него не было никаких наркотических средств. Ввиду этого он (Бугаев) заявил иск о моральной компенсации за то, что его честь и достоинство этой записью были опорочены путем ее публикации», — приводит слова Жеребцова «Р-Спорт».

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