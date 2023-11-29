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    Пепе: «Порту» не заслуживал поражения в игре с «Барсой»

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    Защитник «Порту» Пепе назвал незаслуженным поражение от «Барселоны» (1:2) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Пепе
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    Пепе

    «Мы начали не так хорошо, как хотелось бы, но по ходу матча обрели уверенность. Мы забили первыми, знали, что они будут играть очень широко, и они сравняли.

    Мы хорошо отреагировали на этот гол, команда очень грамотно управляла игрой. Но во втором тайме они прибавили.

    Мы искали возможность сравнять счет и могли забить. Тренеру пришлось пойти на риск, мы хорошо переходили из обороны в атаку.

    Обидно, потому что мы не заслуживали поражения, но ошибки дорого нам стоили», — приводит слова 40-летнего футболиста пресс-служба УЕФА.

    В заключительном туре «Порту» сыграет с донецким «Шахтером». Обе команды претендуют на выход в плей-офф ЛЧ.

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