Пепе: «Порту» не заслуживал поражения в игре с «Барсой»

Защитник «Порту»назвал незаслуженным поражение от(1:2) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы начали не так хорошо, как хотелось бы, но по ходу матча обрели уверенность. Мы забили первыми, знали, что они будут играть очень широко, и они сравняли.

Мы хорошо отреагировали на этот гол, команда очень грамотно управляла игрой. Но во втором тайме они прибавили.

Мы искали возможность сравнять счет и могли забить. Тренеру пришлось пойти на риск, мы хорошо переходили из обороны в атаку.

Обидно, потому что мы не заслуживали поражения, но ошибки дорого нам стоили», — приводит слова 40-летнего футболиста пресс-служба УЕФА.

В заключительном туре «Порту» сыграет с донецким «Шахтером». Обе команды претендуют на выход в плей-офф ЛЧ.