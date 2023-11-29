«Фейеноорд» — «Атлетико»: счет матча 1:3, обзор голов

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионовна выезде переигралсо счетом 3:1.

На автоголы Лутсхарела Гертрюйды и Сантьяго Хименеса, а также точный удар Марио Эрмосо хозяева смогли ответить забитым мячом Матса Виффера.

Футбол. Лига чемпионов. Группа E Фейеноорд — Атлетико 1:3 Голы: 0:1 Лютсхарел Гертрейда (автогол) (14'), 0:2 Марио Эрмосо (57'), 1:2 Матс Виффер (77'), 1:3 Сантьяго Хименес (автогол) (81')

Таким образом, после этой игры «Атлетико» и «Лацио» обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, а «Фейеноорд» отправится в Лигу Европы.