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    «Атлетико» переиграл «Фейеноорд» и досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов

    «Фейеноорд» — «Атлетико»: счет матча 1:3, обзор голов

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    В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» на выезде переиграл «Фейеноорд» со счетом 3:1.

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне
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    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне

    На автоголы Лутсхарела Гертрюйды и Сантьяго Хименеса, а также точный удар Марио Эрмосо хозяева смогли ответить забитым мячом Матса Виффера.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа E
    Фейеноорд — Атлетико 1:3
    Голы: 0:1 Лютсхарел Гертрейда (автогол) (14'), 0:2 Марио Эрмосо (57'), 1:2 Матс Виффер (77'), 1:3 Сантьяго Хименес (автогол) (81')

    Таким образом, после этой игры «Атлетико» и «Лацио» обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, а «Фейеноорд» отправится в Лигу Европы.

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