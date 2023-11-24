Джикия готов сыграть с «Балтикой»

Георгий Джикия Фото: globallookpress.com
Джикия пропустил почти два месяца из-за перелома ребра.
«Редкая для большого клуба ситуация — ни одного травмированного. Нет даже тех, кто работал бы по индивидуальной программе. В распоряжении Гильермо Абаскаля весь основной состав, включая Джикию, который восстановился после перелома ребра», — сообщил корреспондент «Матч ТВ» Егор Гельвер.
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Матч «Балтика» — «Спартак» пройдет 25 ноября в Калининграде, начало — в 19:45 мск.