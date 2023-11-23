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    Goal назвал главного фаворита Евро-2024

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    Goal считает Францию фаворитом чемпионата Европы 2024 года.

    Goal назвал главного фаворита Евро-2024
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    Goal назвал главного фаворита Евро-2024

    Команда Дидье Дешама заняла первое место в рейтинге команд, которым уже гарантировано попадание на Евро.

    Топ-15 фаворитов чемпионата Европы по версии Goal:
    • 1. Франция;
    • 2. Португалия;
    • 3. Испания;
    • 4. Англия;
    • 5. Бельгия;
    • 6. Австрия;
    • 7. Венгрия;
    • 8. Турция;
    • 9. Албания;
    • 10. Нидерланды;
    • 11. Италия;
    • 12. Хорватия;
    • 13. Румыния;
    • 14. Шотландия;
    • 15. Германия.

    Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдёт в Германии. Первый матч будет сыгран 14 июня.

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