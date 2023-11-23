Goal назвал главного фаворита Евро-2024 Фото: globallookpress.com
Команда Дидье Дешама заняла первое место в рейтинге команд, которым уже гарантировано попадание на Евро.
Топ-15 фаворитов чемпионата Европы по версии Goal:
- 1. Франция;
- 2. Португалия;
- 3. Испания;
- 4. Англия;
- 5. Бельгия;
- 6. Австрия;
- 7. Венгрия;
- 8. Турция;
- 9. Албания;
- 10. Нидерланды;
- 11. Италия;
- 12. Хорватия;
- 13. Румыния;
- 14. Шотландия;
- 15. Германия.
Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдёт в Германии. Первый матч будет сыгран 14 июня.