Румыния одолела Швейцарию, победы Беларуси и Израиля

Завершились матчи десятого тура группового этапа квалификации Евро-2024 в группу I.

В центральном поединке сборная Румынии в родных стенах смогла сломить сопротивление команды Швейцарии со счетом 1:0. Единственным голом в этом поединке отметился Денис Алибек.

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа I Румыния — Швейцария 1:0 Гол: 1:0 Денис Алибек (50') Румыния: Хорациу Молдован, Раду Дрэгушин, Андрей Буркэ, Никусор Банку, Андрей Рациу, Мариус Марин, Олимпиу Моруцан (Янис Хаджи, 64'), Александру Чикылдэу (Рэзван Марин, 64'), Николае Станчу (Дариус Олару, 82'), Флоринел Коман (Денис Дрэгуш, 72'), Денис Алибек (Георге Пушкаш, 82') Швейцария: Ивон-Ландри Мвого, Улиссес Гарсия (Филип Угринич, 62'), Рикардо Родригес, Нико Эльведи, Мануэль Аканджи, Гранит Джака, Михел Эбишер (Ремо Фройлер, 84'), Ноа Окафор (Зеки Мохамед Амдуни, 62'), Рубен Варгас (Анди Зачири, 81'), Шердан Шакири (Ренато Штеффен, 62'), Дан Ндой Предупреждения: Мариус Марин (2'), Олимпиу Моруцан (48'), Гранит Джака (54'), Янис Хаджи (90 + 3'), Мануэль Аканджи (90 + 3'), Никусор Банку (90 + 5')

Все прогнозы на футбол

В параллельной игре сборная Израиля на выезде одолела команду Андорры с результатом 2:0. В этой игре все решил автогол Йоана Червоша, а также гол Гади Кинды.

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа I Андорра — Израиль 0:2 Голы: 0:1 Жоан Сервос (автогол) (29'), 0:2 Gadi Kinda (81') Андорра: Икер, Мойсес Сан-Никола, Макс Льовера, Марк Валес, Жоан Сервос, Жорди Алаез (Алешандре Мартинез, 74'), Эрик Валес Рамос (Марк Пужоль, 87'), Марсио Виейра (Марк Ребес, 87'), Исан Фернандес Вьейтес (M.G.Renom, 57'), Рикард Фернандес (Aaron Sanchez Alburquerque, 57'), Ian Oliveira Израиль: Перец Даниэл, Офир Давидзада, Раз Шломо, Став Лемкин (Офри Арад, 46'), Габи Каниховски, Дор Перец (Дан Глазер, 61'), Дин Дэвид, Тай Барибо (Шош-Зальман Вайссман, 74'), Анан Халаили (Идан Горно, 46'), Авишай Коэн, Gadi Kinda (Рамзи Сафури, 89') Предупреждения: Рикард Фернандес (37'), Эрик Валес Рамос (44'), Марк Пужоль (88'), Gadi Kinda (88'), Жоан Сервос (90 + 1')

И, наконец, сборная Беларуси в гостях достаточно неожиданно взяла верх над командой Косово — 1:0. Судьбу противостояния решил точный удар Дмитрия Антилевского.

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа I Косово — Белоруссия 0:1 Гол: 0:1 Дмитрий Антилевский (43') Косово: Висар Бекай, Люмбард Деллова, Фидан Алити, Флорент Хадергьонай (Alban Ajdini, 83'), Мергим Войвода, Чендрим Зюба (Меритон Кореница, 57'), Бернард Бериша (Лирим Кастрати, 67'), Флоран Муслия, Эльбасан Рашани (Altin Zeqiri, 57'), Ilir Krasniqi, Z.Bytyqi (Muhamet Hyseni, 46') Белоруссия: Павел Павлюченко, Владислав Малькевич, Денис Поляков, Sergey Politevich, Захар Волков, Макс Эбон (Артём Концевой, 73'), Кирилл Капленко (Валерий Бочеров, 56'), Никита Корзун, Роман Юзепчук (Сергей Карпович, 90'), Максим Скавыш (Денис Лаптев, 56'), Дмитрий Антилевский Предупреждения: Владислав Малькевич (30'), Максим Скавыш (45 + 1'), Muhamet Hyseni (61'), Меритон Кореница (79'), Altin Zeqiri (83'), Мергим Войвода (86'), Лирим Кастрати (88'), Денис Лаптев (88'), Павел Павлюченко (90 + 1'), Никита Корзун (90 + 5')

Таким образом, сборные завершили квалификацию со следующими показателями: Румыния (22 очка) — первая, Швейцария (17) — вторая, Израиль (15) — третий, Беларусь (12) — четвертая, Косово (11) — пятое, Андорра (2) — шестая.