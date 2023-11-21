Команды Месси и Роналду сыграют между собой в феврале

В следующем году состоится Кубок Эр-Рияда-2024, в котором примут участие, сообщается в пресс-релизе команды МЛС.

Турнир запланирован на первую неделю февраля. Организаторы назвали предстоящее противостояние команд Криштиану Роналду и Лионеля Месси «The Last Dance» (Последний танец).

Напомним, Месси нынешним летом перешел в «Интер Майами». Лео в этом сезоне сыграл за команду 14 матчей во всех турнирах, где отметился 11 мячами и пятью голевыми передачами.

Роналду перебрался в «Аль-Наср» зимой 2023 года. В нынешнем сезоне португалец сыграл за клуб 17 матчей во всех турнирах, где отметился 16 мячами и девятью результативными передачами.