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    Команды Месси и Роналду сыграют между собой в феврале

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Хиляль MLS Интер Майами
    В следующем году состоится Кубок Эр-Рияда-2024, в котором примут участие «Аль-Наср», «Интер Майами» и «Аль-Хиляль», сообщается в пресс-релизе команды МЛС.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    Турнир запланирован на первую неделю февраля. Организаторы назвали предстоящее противостояние команд Криштиану Роналду и Лионеля Месси «The Last Dance» (Последний танец).

    Напомним, Месси нынешним летом перешел в «Интер Майами». Лео в этом сезоне сыграл за команду 14 матчей во всех турнирах, где отметился 11 мячами и пятью голевыми передачами.

    Роналду перебрался в «Аль-Наср» зимой 2023 года. В нынешнем сезоне португалец сыграл за клуб 17 матчей во всех турнирах, где отметился 16 мячами и девятью результативными передачами.

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