Родриго о предстоящем матче с Аргентиной: Нам нужно быть очень осторожными с Месси

Полузащитники сборной Бразилииподелился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура квалификации чемпионата мира 2026 года со сборной Аргентины.

«Думаю, они отнесутся к нам с таким же уважением, как и мы к ним. Месси — один из лучших игроков в истории футбола, и нам нужно будет быть очень осторожными с ним.

Полагаю, они будут ожидать от меня большего. Нам грустно за Вини, моего партнера по клубу и сборной», — приводит слова Родриго Goal.

Матч между сборными Бразилии и Аргентины состоится 22-го ноября в 03:00 мск.

После 5-и туров квалификации чемпионата мира 2026 года Аргентина занимает 1-е место с 12-ю очками в активе. Бразилия — на 5-й позиции (7 баллов).