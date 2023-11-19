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    Родриго о предстоящем матче с Аргентиной: Нам нужно быть очень осторожными с Месси

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Бразилии Сборная Аргентины
    Полузащитник «Реала» и сборной Бразилии Родриго поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура квалификации чемпионата мира 2026 года со сборной Аргентины.

    Родриго
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    Родриго

    «Думаю, они отнесутся к нам с таким же уважением, как и мы к ним. Месси — один из лучших игроков в истории футбола, и нам нужно будет быть очень осторожными с ним.

    Полагаю, они будут ожидать от меня большего. Нам грустно за Вини, моего партнера по клубу и сборной», — приводит слова Родриго Goal.

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  • 14/11/2023

    • Матч между сборными Бразилии и Аргентины состоится 22-го ноября в 03:00 мск.

    После 5-и туров квалификации чемпионата мира 2026 года Аргентина занимает 1-е место с 12-ю очками в активе. Бразилия — на 5-й позиции (7 баллов).

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