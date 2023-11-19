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    Мбаппе: Побить рекорд по самой крупной победе — это нечто особенное

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    Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о матче отборочного турнира Евро-2024 против Гибралтара (14:0).

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «У нас была цель побить рекорд по самой крупной победе, тренер сказал нам, что нам есть к чему стремиться, поэтому у нас была такая собранность на протяжении всего матча. Мы хотели остаться в истории и сделали это вместе. Нет ничего прекраснее. В составе сборной Франции было много талантливых ребят, побить рекорд по самой крупной победе — это нечто особенное.

    300 забитых голов в моей карьере — это новая веха для меня, но она занимает вторую важность, ведь команда показала выдающуюся игру. Я всегда хотел войти в историю своего вида спорта. Для меня это шаг, и я хочу продолжать играть решающую роль для своей сборной и своего клуба», — цитирует Мбаппе официальный сайт национальной команды.

    Отметим, что команда Дидье Дешама одержала самую крупную победу в истории отборочных турниров на Евро. Кроме того, эта победа стала самой крупной в истории сборной Франции. Напомним, что французы досрочно обеспечили себе выход на Евро-2024.

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