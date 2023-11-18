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    Семак: Сегодня «Нефтчи» оказался более удачливым

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    Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды в товарищеском матче с азербайджанским «Нефтчи» (1:2).

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Можно ли выделить какие‑то позитивные моменты после поражения от "Нефтчи"? В целом игра и существует для того, чтобы получать представление о том, в какой форме находятся футболисты. Мы его получили. Это самое важное. Жаль, что Мантуан получил повреждение, а в остальном — хорошая товарищеская игра.

    Дух соперничества соответствовал товарищеской игре или скорее это было настоящее противостояние? Любой спортсмен не хочет проигрывать. Матч был боевым, было много единоборств, даже затяжки времени. Сегодня "Нефтчи" оказался более удачливым», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

    Напомним, что «Зенит» сейчас идет на второй позиции в турнирной таблице РПЛ.

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