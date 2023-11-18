Аршавин считает, что сборная Армении не выйдет на Евро-2024

Экс-полузащитниквысказался о шансах сборной Армении выйти на чемпионат Европы 2024 года.

«Да нет у них шансов. Сегодня они могут (выиграть), но с хорватами на выезде — бесполезно.

Преобразилась ли команда с приходом Тикнизяна, Сперцяна и Севикяна? Судя по результатам, нет, мало времени прошло. Конечно, они будут усилением на ближайшие 8–10 лет. Федерация правильно делает», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, что матч между сборными Армении и Уэльса уже начался. К концу 1-го тайма хозяева ведут со счетом 1:0. Следить за ходом этого матча можно тут.