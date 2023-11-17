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    Финляндия разгромила Северную Ирландию, Молдова ушла от поражения в матче с Албанией

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    К этому времени завершились два матча отборочного турнира к Евро-2024.

    Автор первого гола Йоэль Похьянпало
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    Автор первого гола Йоэль Похьянпало

    В группе Е Молдова на своем поле сыграла вничью с Албанией — 1:1 и не позволила ей обеспечить себе выход в финальную часть чемпионата Европы 2024 года.

    Первый гол на 25-й минуте с пенальти забил нападающий турецкого «Коньяспора» Сокол Чикаллеши.

    А на 87-й минуте защитник Владислав Бабогло сравнял счет и сохранил для своей сборной шансы отобраться на Евро-2024.

    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа E
    Молдавия — Албания 1:1
    Голы: 0:1 Сокол Чикалеши (пенальти) (25'), 1:1 Владислав Бабогло (87') Молдавия: Дориан Райлян, Иоан-Кэлин Ревенко (Максим Кожокару, 46'), Артур Крэчун, Владислав Бабогло, Вячеслав Посмак, Олег Рябчук, Михаил Каймаков (Серафим Кожокари, 76'), Никита Моцпан (Виталие Домашкан, 69'), Вадим Раца, Вирджилиу Постолаки, Йон Николэеску (Виктор Стынэ, 76') Албания: Этрит Бериша, Берат Джимсити, Ардиан Исмайли, Эльсеид Хюсай, Сокол Чикалеши (Mirlind Daku, 62'), Недим Байрами (Клаус Гясула, 80'), Ясир Асани (Арбнор Муя, 90'), Юльбер Рамадани, Кристьян Аслани, Марио Митай, Taulant Seferi Предупреждения: Марио Митай (9'), Вадим Раца (11'), Михаил Каймаков (54'), Mirlind Daku (86')

    Албания с 14 очками лидирует в своей группе. Молдова пока на третьей строчке с десятью.

    Матч в группе Н не имел никакого турнирного значения. В нем сборная Финляндии разгромила сборную Северной Ирландии со счетом 4:0.

    Голы в составе победителей забивали Йоэль Похьянпало (с пенальти), Даниэль Хаканс, Теему Пукки, Робин Лод.

    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа H
    Финляндия — Северная Ирландия 4:0
    Голы: 1:0 Йоэль Похьянпало (пенальти) (42'), 2:0 Даниэль Хоканс (48'), 3:0 Теэму Пукки (74'), 4:0 Робин Лод (88') Финляндия: Лукаш Градецки, Николай Алхо (Noah Pallas, 83'), Миро Теньо, Роберт Иванов, Матти Пельтола, Глен Камара, Расмус Шуллер (Робин Лод, 72'), Каан Кайринен, Фредрик Йенсен (Теэму Пукки, 60'), Даниэль Хоканс (Роберт Тэйлор, 72'), Йоэль Похьянпало (Лукас Лингман, 83') Северная Ирландия: Конор Азар, Джамаль Льюис, Трай Хам (Майкл Форбс, 85'), Дэниел Баллард, Оуэн Тоал, Айзек Прайс (Каллум Маршалл, 85'), Джордан Томпсон (Броди Спенсер, 77'), Джордж Сэвилл, Патрик Макнейр, Дион Чарльз (Джош Мадженнис, 59'), Росс Маккосленд (Конор Вашингтон, 59')

    После этого матча у Финляндии стало 15 очков, она идет на четвертом месте. Северная Ирландии находится на пятой позиции с 6 баллами.

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