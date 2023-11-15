Бундеслига. «Байер» сохранил лидерство

«Байер» продолжает держать на расстоянии вытянутой руки «немецкую машину». «Бавария» продолжает побеждать и ожидает осечки «фармацевтов». «Штутгарт», «Лейпциг» и «Боруссия» Д пока бьются за место в тройке команд.

Изменения в турнирной таблице

11-й тур внёс небольшие изменения в турнирную таблицу, которые коснулись места в топ-списке команд и места в зоне аутсайдеров. «Лейпциг» обошел «Боруссию» из Дортмунда и занял четвёртое место в чемпионате. «Чёрно-жёлтые» в свою очередь опустились на пятую строчку.

Календарь и таблица Бундеслиги

В зоне вылета также произошла одна рокировка. «Майнц 05» и «Кёльн» обошли в турнирной таблице «Унион», поднявшись на 16 и 17 места соответственно. Клуб из Берлина скатился на последнее 18 место.

Гонка лидеров

Две команды с самого начала нового сезона идут без поражений, речь о «Байере» и «Баварии».

Клуб из Леверкузена лидирует в Бундеслиге, набрав 31 очко. В 11 матчах «Байер» одержал 10 побед и одну встречу завершил вничью. В рамках минувшего игрового дня разгромил «Унион» (4:0).

«Байер» — «Унион» globallookpress.com

В составе «Байера» голами отметились Алехандро Гримальдо, Одилон Коссуну, Джонатан Та и Нейтан Телла.

На пятки «Байеру» наступает «Бавария», которая выиграла свою встречу у команды «Хайденхайм» (4:2). Дублем в матче отметился Гарри Кейн. Еще по голу оформили Рафаэл Геррейро и Эрик Шупо-Мотинг. После этого поединка «Бавария» заработала 29 очков.

В топе

На третьем месте в немецком чемпионате расположился «Штутгарт», который добился волевой победы в игре с дортмундской «Боруссией» (2:1). В составе «швабов» голами отметились Дениз Ундав и Серу Гирасси.

В топ-4 чемпионата Германии входит «Лейпциг», который набрал 23 очка. В рамках минувшего игрового дня коллектив добился виктории над «Фрайбургом» (3:1). У «Лейпцига» в чемпионате — 4 место и 23 очка, у «Боруссии» — 5 место и 21 набранный пункт.

Тур №12

Матчи следующего тура чемпионата Германии пройдут с 24 по 26 ноября.

Лидеры Бундеслиги откроют программу игрового дня. В субботу, 25 ноября «Байер» отправится в гости к «Вердеру».

Все прогнозы на Бундеслигу

У «Баварии» будет выездная встреча против «Кёльна». Эта встреча запланирована на пятницу, 24 ноября.