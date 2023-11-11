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    «Престон» вырывает победу у «Блэкберна»

    «Блэкберн» — «Престон»: счет матча 1:2 (0:1)

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Блэкберн Престон Норт Энд
    В матче 16-го тура английского Чемпионшип «Престон» обыграл «Блэкберн» со счетом 2:1.

    Полузащитник хозяев Арнор Сигурдссон
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    Полузащитник хозяев Арнор Сигурдссон

    На 35-й минуте счет открыл полузащитник гостей Алан Браун с передачи Брэда Поттса.

    В начале второго тайма счет удалось сравнять хавбеку «Блэкберна» Сэмюэлю Шмодиксу. Голевой пас ему отдал Эндрю Моран.

    На 90-й минуте защитник «Престона» Лиам Линдсей приносит победу своей команде.

    Стоит отметить, что в стартовом составе «Блэкберна» вышел экс-игрок ЦСКА Арнор Сигурдссон.

    Футбол. Англия. Чемпионшип
    Блэкберн Роверс — Престон Норт Энд 1:1
    Голы: 0:1 Алан Браун (35'), 1:1 Самуэл Смодикс (49') Предупреждение: Бен Уайтман (72')

    «Престон» сейчас занимает четвертое место в Чемпионшипе с 28 очками. «Блэкберн» имеет 22 балла и идет на 10-м месте в данный момент.

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