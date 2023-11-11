«Блэкберн» — «Престон»: счет матча 1:2 (0:1)

Полузащитник хозяев Арнор Сигурдссон Фото: globallookpress.com
На 35-й минуте счет открыл полузащитник гостей Алан Браун с передачи Брэда Поттса.
В начале второго тайма счет удалось сравнять хавбеку «Блэкберна» Сэмюэлю Шмодиксу. Голевой пас ему отдал Эндрю Моран.
На 90-й минуте защитник «Престона» Лиам Линдсей приносит победу своей команде.
Стоит отметить, что в стартовом составе «Блэкберна» вышел экс-игрок ЦСКА Арнор Сигурдссон.
Футбол. Англия. Чемпионшип
Блэкберн Роверс — Престон Норт Энд 1:1
Голы: 0:1 Алан Браун (35'), 1:1 Самуэл Смодикс (49') Предупреждение: Бен Уайтман (72')
«Престон» сейчас занимает четвертое место в Чемпионшипе с 28 очками. «Блэкберн» имеет 22 балла и идет на 10-м месте в данный момент.