«Оренбург» — «Ростов»: счет матча 1:1, обзор голов

добился ничейного результата в матче 14-го тура РПЛ с(1:1).

Первый гол забили хозяева на 72-й минуте встречи. Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв оказался в нужное время в нужном месте, подобрал мяч и вогнал его в сетку ворот с близкого расстояния.

На 85-й минуте «Ростов» все-таки сумел сравнять счет. Защитник команды Максим Осипенко отлично сработал на добивании и установил окончательный результат в этом матче — 1:1.

Футбол. Россия. Премьер-лига Оренбург — Ростов 1:1 Голы: 1:0 Дмитрий Воробьёв (72'), 1:1 Максим Осипенко (85') Оренбург: Николай Сысуев, Арсен Адамов, Михаил Сиваков, Матиас Перес, Лео Гогличидз, Лукас Вера, Химми Марин, Дмитрий Воробьёв, Брайан Мансилья, Florentin G., Obukhov V. Ростов: Сергей Песьяков, Евгений Чернов, Максим Осипенко, Денис Терентьев, Илья Вахания, Кирилл Щетинин, Данил Глебов, Хорен Робертович Байрамян, Алексей Ионов, Мохаммад Мохеби, Егор Голенков Предупреждения: Florentin G. (32'), Obukhov V. (45+2'), Кирилл Щетинин (45+4'), Матиас Перес (50'), Химми Марин (76'), Хорен Робертович Байрамян (77')

После этого матча «Оренбург» занимает 13-е место в таблице РПЛ с 13-ю очками в активе. «Ростов» — на 10-й позиции (17 баллов).