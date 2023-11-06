ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак ДжоковичНеудержимый Джокович, провал Алькараса и странные организаторы парижского «Мастерса»
  • 16:56
    • «Акрон» на своем поле победил «Енисей»
  • 15:59
    • «Оренбург» и «Ростов» поделили очки в матче РПЛ
    Все новости спорта

    «Оренбург» и «Ростов» поделили очки в матче РПЛ

    «Оренбург» — «Ростов»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Оренбург Ростов
    «Ростов» добился ничейного результата в матче 14-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:1).

    «Оренбург»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Оренбург»

    Первый гол забили хозяева на 72-й минуте встречи. Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв оказался в нужное время в нужном месте, подобрал мяч и вогнал его в сетку ворот с близкого расстояния.

    На 85-й минуте «Ростов» все-таки сумел сравнять счет. Защитник команды Максим Осипенко отлично сработал на добивании и установил окончательный результат в этом матче — 1:1.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Оренбург — Ростов 1:1
    Голы: 1:0 Дмитрий Воробьёв (72'), 1:1 Максим Осипенко (85') Оренбург: Николай Сысуев, Арсен Адамов, Михаил Сиваков, Матиас Перес, Лео Гогличидз, Лукас Вера, Химми Марин, Дмитрий Воробьёв, Брайан Мансилья, Florentin G., Obukhov V. Ростов: Сергей Песьяков, Евгений Чернов, Максим Осипенко, Денис Терентьев, Илья Вахания, Кирилл Щетинин, Данил Глебов, Хорен Робертович Байрамян, Алексей Ионов, Мохаммад Мохеби, Егор Голенков Предупреждения: Florentin G. (32'), Obukhov V. (45+2'), Кирилл Щетинин (45+4'), Матиас Перес (50'), Химми Марин (76'), Хорен Робертович Байрамян (77')

    После этого матча «Оренбург» занимает 13-е место в таблице РПЛ с 13-ю очками в активе. «Ростов» — на 10-й позиции (17 баллов).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Тоттенхэм» и «Челси» забьют друг другу
  • «Тоттенхэм» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 3.85
    •
  • «Динамо» не оставит шансов южанам?
  • «Сочи» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Пегула не пустит Свентек на вершину рейтинга?
  • Пегула — Свентек. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.91
  • Экспресс дня 6 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Пегула — Свентек
  • Теннис
  • Завтра в 01:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Урал — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Спартак — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Милан — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Атлетико — Селтик
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Янг Бойз
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры