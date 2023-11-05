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    «Тюмень» дома победила «Сокол» и захватила лидерство в Первой лиге

    «Тюмень» — «Сокол»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче 17-го тура Первой лиги «Тюмень» принимала «Сокол». Хозяева победили со счетом 2:0.

    «Тюмень»
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    «Тюмень»

    В первом тайме команды голов не забили. Исход противостояния был решен после перерыва. Ворота гостей поразил Иван Маркелов. Это произошло на 64-й минуте поединка. Точку в этой встрече на 82-й минуте поставил Илья Порохов.

    Стоит отметить, что гости играли вдесятером из-за удаления Петра Косаревского на 38-й минуте.

    На 43-й минуте футболист «Тюмени» Порохов не реализовал пенальти.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Тюмень — Сокол 2:0
    Голы: 1:0 Markelov I. (64'), 2:0 Porokhov I. (82') Тюмень: Никита Печенкин, Денис Самойлов, Владислав Шитов, Евгений Татаринов, Lyubakov E., Baytukov R., Bem A., Druzhinin I., Korotaev A., Markelov I., Porokhov I. Сокол: Пётр Косаревский, Арсен Адамов, Ян Гудков, Илья Сериков, Владлен Бабаев, Михаил Мальцев, Дмитрий Сасин, Ezhkov D., Mankov N., Molodtsov A., Tursunov I. Предупреждение: Михаил Мальцев (12') Удаление: Пётр Косаревский (38')

    «Тюмень» набрала 32 очка и захватила лидерство в Первой лиге.

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Сокол» (19) находится на 14-й строчке.

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