«Тюмень» — «Сокол»: счет матча 2:0, обзор голов

В первом тайме команды голов не забили. Исход противостояния был решен после перерыва. Ворота гостей поразил Иван Маркелов. Это произошло на 64-й минуте поединка. Точку в этой встрече на 82-й минуте поставил Илья Порохов.
Стоит отметить, что гости играли вдесятером из-за удаления Петра Косаревского на 38-й минуте.
На 43-й минуте футболист «Тюмени» Порохов не реализовал пенальти.
Футбол. Россия. ФНЛ
Тюмень — Сокол 2:0
Голы: 1:0 Markelov I. (64'), 2:0 Porokhov I. (82') Тюмень: Никита Печенкин, Денис Самойлов, Владислав Шитов, Евгений Татаринов, Lyubakov E., Baytukov R., Bem A., Druzhinin I., Korotaev A., Markelov I., Porokhov I. Сокол: Пётр Косаревский, Арсен Адамов, Ян Гудков, Илья Сериков, Владлен Бабаев, Михаил Мальцев, Дмитрий Сасин, Ezhkov D., Mankov N., Molodtsov A., Tursunov I. Предупреждение: Михаил Мальцев (12') Удаление: Пётр Косаревский (38')
«Тюмень» набрала 32 очка и захватила лидерство в Первой лиге.
«Сокол» (19) находится на 14-й строчке.