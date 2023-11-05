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    Пиоли: «Милан» должен играть гораздо лучше

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Серия A Милан Удинезе
    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча 11-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» (0:1).

    Стефано Пиоли
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    Стефано Пиоли

    «Мы сыграли не так, как могли и хотели. Чем больше мы рвались вперед, тем меньше порядка и качества было в нашей игре. Даже в те недели, когда нам не удавалось добиться подходящего результата, мы играли хорошо. А в этот раз — нет, мы действовали слишком хаотично.

    Результаты и игра должны вызывать беспокойство. Мы знали, что может быть непросто, поскольку "Удинезе" не позволяет найти свой ритм. Но в целом игра не соответствовала нашим стандартам. В этом мы должны найти мотивацию для движения вперед и более качественной работы во многих ситуациях.

    Мы должны играть намного лучше, и недовольство болельщиков справедливо, особенно в отношении меня, потому что команда сыграла не так, как мы хотели», — цитирует Пиоли Sky Sport Italia.

    Календарь и таблица Серии А

    «Милан» с 22 очками занимает третье место в турнирной таблице серии А. «Удинезе» находится на 16-й строчке с 10 баллами.

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