Лидеры Первой лиги одержали очередные победы

В первой игре махачкалинское «Динамо» на своем поле обыграло нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 1:0.
Матч получился очень закрытым, обе команды основное внимание уделяли своим воротам и почти не помышляли об атаках.
На 67-й минуте опорному полузащитнику хозяев Самиру Абдуллахи удалось открыть счет точным ударом в ворота Сергея Ещенко.
Дальше команда Курбана Бердыева окончательно закрылась и спокойно довела матч до победы.
В параллельной игре «Химки» смогли обыграть новороссийский «Черноморец» со счетом 3:1.
Уже на 14-й минуте защитник хозяев Дмитрий Фомин получил прямую красную карточку.
В середине второго тайма «Химки» усилиями Равиля Нетфуллина смогли открыть счет.
Но спустя четыре минуты полузащитник «Черноморца» Шамиль Саадуев смог сравнять счет.
А на исходе первого тайма судья уравнял составы команды, удалив Хетага Хосонова за две желтые карточки.
Но это не помешало команде Андрея Талалаева вырвать победу.
Сначала на 72-й минуте пенальти реализовал Аршак Корян, а в уже добавленное время молодой форвард Тимур Касимов забил свой первый гол за «Химки».
После очередных побед «Химки» и «Динамо» Махачкала пока идут с 31 очками на 2 и 3 местах.
«Нефтехимик» располагается на 13-й позиции с 19, а «Черноморец» имеет на один балл меньше и идет на 15-м месте.