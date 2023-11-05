ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джон ДжонсТравма Джонса тормозит весь тяжелый дивизион. UFC обязан лишить американца титула
  • 16:32
    • «Краснодар» победил «Крылья Советов» и лидирует в РПЛ
  • 17:56
    • Лидеры Первой лиги одержали очередные победы
  • 16:56
    • «Лион» и «Мец» не выявили победителя
  • 16:28
    • «Монца» уверенно обыграла «Верону»
  • 16:16
    • ЦСКА на своем поле проиграл «Ладе»
    Все новости спорта

    Лидеры Первой лиги одержали очередные победы

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ — Первая лига Футбол России Динамо-Махачкала Нефтехимик Черноморец Химки
    Завершились два матча Первой лиги и в обоих победу одержали фавориты.

    Автор победного гола за «Химки» Аршак Корян
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Автор победного гола за «Химки» Аршак Корян

    В первой игре махачкалинское «Динамо» на своем поле обыграло нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 1:0.

    Матч получился очень закрытым, обе команды основное внимание уделяли своим воротам и почти не помышляли об атаках.

    На 67-й минуте опорному полузащитнику хозяев Самиру Абдуллахи удалось открыть счет точным ударом в ворота Сергея Ещенко.

    Дальше команда Курбана Бердыева окончательно закрылась и спокойно довела матч до победы.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Динамо-Махачкала — Нефтехимик 1:0
    Гол: 1:0 Самину Абдуллахи (67') Динамо-Махачкала: Сослан Кагермазов, Владимир Ковачевич, Александр Сандрачук, Нардин Мулахусейнович, Никита Глушков, Михаил Костюков, Ражаб Магомедов, Касинтура, Volk D., Alibekov M., Yusupov Z. Нефтехимик: Сергей Ещенко, Алексей Бердников, Александр Кахидзе, Даниил Сагуткин, Максим Шоркин, Богдан Зорин, Султан Джамилов, Кирилл Морозов, Денис Талалай, Константин Базелюк, Pershin M.

    В параллельной игре «Химки» смогли обыграть новороссийский «Черноморец» со счетом 3:1.

    Уже на 14-й минуте защитник хозяев Дмитрий Фомин получил прямую красную карточку.

    В середине второго тайма «Химки» усилиями Равиля Нетфуллина смогли открыть счет.

    Но спустя четыре минуты полузащитник «Черноморца» Шамиль Саадуев смог сравнять счет.

    А на исходе первого тайма судья уравнял составы команды, удалив Хетага Хосонова за две желтые карточки.

    Но это не помешало команде Андрея Талалаева вырвать победу.

    Сначала на 72-й минуте пенальти реализовал Аршак Корян, а в уже добавленное время молодой форвард Тимур Касимов забил свой первый гол за «Химки».

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Черноморец — Химки 1:2
    Голы: 0:1 Равиль Нетфуллин (31'), 1:1 Saaduev S. (35'), 1:2 Аршак Корян (пенальти) (72') Черноморец: Арсен Адамов, Дмитрий Коробов, Иван Маклаков, Даниил Фомин, Frolkin D., Garaev V., Grechkin A., Gurchenko D., Magomedov Z., Rudenko V., Saaduev S. Химки: Игорь Обухов, Петар Голубович, Данил Степанов, Сергей Терехов, Хетаг Хосонов, Лео Андраде, Бутта Магомедов, Равиль Нетфуллин, Аршак Корян, Александр Руденко, Varatynov S. Предупреждения: Varatynov S. (10'), Хетаг Хосонов (45'), Петар Голубович (61'), Saaduev S. (65'), Kumburovic N. (68'), Garaev V. (72') Удаление: Даниил Фомин (14')

    После очередных побед «Химки» и «Динамо» Махачкала пока идут с 31 очками на 2 и 3 местах.

    «Нефтехимик» располагается на 13-й позиции с 19, а «Черноморец» имеет на один балл меньше и идет на 15-м месте.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Дерби часто проходит результативно
  • «Локомотив» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • «Реал» вновь не оставит шансов сопернику
  • «Реал» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Ювентус» продолжит свою беспроигрышную серию
  • «Фиорентина» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.82
  • Экспресс дня 5 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Фиорентина — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.22
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Рома — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Торонто — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры