Лидеры Первой лиги одержали очередные победы

Завершились два матча Первой лиги и в обоих победу одержали фавориты.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Автор победного гола за «Химки» Аршак Корян Фото: www.ural56.ru

В первой игре махачкалинское «Динамо» на своем поле обыграло нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 1:0.

Матч получился очень закрытым, обе команды основное внимание уделяли своим воротам и почти не помышляли об атаках.

На 67-й минуте опорному полузащитнику хозяев Самиру Абдуллахи удалось открыть счет точным ударом в ворота Сергея Ещенко.

Дальше команда Курбана Бердыева окончательно закрылась и спокойно довела матч до победы.

Футбол. Россия. ФНЛ Динамо-Махачкала — Нефтехимик 1:0 Гол: 1:0 Самину Абдуллахи (67') Динамо-Махачкала: Сослан Кагермазов, Владимир Ковачевич, Александр Сандрачук, Нардин Мулахусейнович, Никита Глушков, Михаил Костюков, Ражаб Магомедов, Касинтура, Volk D., Alibekov M., Yusupov Z. Нефтехимик: Сергей Ещенко, Алексей Бердников, Александр Кахидзе, Даниил Сагуткин, Максим Шоркин, Богдан Зорин, Султан Джамилов, Кирилл Морозов, Денис Талалай, Константин Базелюк, Pershin M.

В параллельной игре «Химки» смогли обыграть новороссийский «Черноморец» со счетом 3:1.

Уже на 14-й минуте защитник хозяев Дмитрий Фомин получил прямую красную карточку.

В середине второго тайма «Химки» усилиями Равиля Нетфуллина смогли открыть счет.

Но спустя четыре минуты полузащитник «Черноморца» Шамиль Саадуев смог сравнять счет.

А на исходе первого тайма судья уравнял составы команды, удалив Хетага Хосонова за две желтые карточки.

Но это не помешало команде Андрея Талалаева вырвать победу.

Сначала на 72-й минуте пенальти реализовал Аршак Корян, а в уже добавленное время молодой форвард Тимур Касимов забил свой первый гол за «Химки».

Футбол. Россия. ФНЛ Черноморец — Химки 1:2 Голы: 0:1 Равиль Нетфуллин (31'), 1:1 Saaduev S. (35'), 1:2 Аршак Корян (пенальти) (72') Черноморец: Арсен Адамов, Дмитрий Коробов, Иван Маклаков, Даниил Фомин, Frolkin D., Garaev V., Grechkin A., Gurchenko D., Magomedov Z., Rudenko V., Saaduev S. Химки: Игорь Обухов, Петар Голубович, Данил Степанов, Сергей Терехов, Хетаг Хосонов, Лео Андраде, Бутта Магомедов, Равиль Нетфуллин, Аршак Корян, Александр Руденко, Varatynov S. Предупреждения: Varatynov S. (10'), Хетаг Хосонов (45'), Петар Голубович (61'), Saaduev S. (65'), Kumburovic N. (68'), Garaev V. (72') Удаление: Даниил Фомин (14')

После очередных побед «Химки» и «Динамо» Махачкала пока идут с 31 очками на 2 и 3 местах.

«Нефтехимик» располагается на 13-й позиции с 19, а «Черноморец» имеет на один балл меньше и идет на 15-м месте.