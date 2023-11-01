Салах, Осимхен, Мане и другие: известны номинанты на приз лучшему африканскому футболисту года

Африканская конфедерация футбола (CAF) объявила имена номинантов на приз лучшему африканскому футболисту года.

В список вошли 30 игроков.

На награду претендуют: Рами Бенсебайни (сборная Алжира, «Боруссия» Дортмунд), Рияд Марез (Алжир, «Аль-Ахли»), Эдмонд Тапсоба (Буркина-Фасо, «Байер»), Андре-Франк Замбо-Ангисса (Камерун, «Наполи»), Венсан Абубакар (Камерун и «Бешикташ»), Ибраим Сангаре (Кот-д’Ивуар и «Ноттингем Форест»), Секо Фофана (Кот-д’Ивуар и «Аль-Наср»), Шансель Мбемба (ДР Конго и «Марсель»), Фистон Майеле (ДР Конго и «Пирамидс»), Кахраба, Мохамед Абдельмонем, Мохамед Эльшенави (все — Египет и «Аль-Ахли» Каир), Мохамед Салах (Египет и «Ливерпуль»), Мохаммед Кудус (Гана и «Вест Хэм»), Томас Парти (Гана и «Арсенал»), Серу Гирасси (Гвинея и «Штутгарт»); Ив Биссума (Мали и «Тоттенхэм»), Ашраф Хакими (Марокко и «ПСЖ»), Аззедин Унаи (Марокко, «Марсель»), Хаким Зиеш (Марокко и «Галатасарай»), Софьян Амрабат (Марокко и «Манчестер Юнайтед»), Яхья Жабран (Марокко и «Видад»), Ясин Буну (Марокко и «Аль-Хилаль»), Юссеф Эн-Несири (Марокко и «Севилья»), Питер Шалулиле (Намибия и «Мамелоди Сандаунз»), Виктор Осимхен (Нигерия и «Наполи»), Садьо Мане (Сенегал и «Аль-Наср»), Пап Матар Сарр (Сенегал и «Тоттенхэм»), Перси Тау (ЮАР и «Аль-Ахли» Каир), Мохамед Бен-Ромдан (Тунис и «Ференцварош»).

Церемония награждения лауреатов CAF Awards-2023 состоится в марокканском Марракеше 11 декабря 2023 года.