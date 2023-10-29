«Астон Вилла» переиграла «Лутон», «Брайтон» и «Фулхэм» сыграли вничью

Завершилось еще два матча десятого тура английской Премьер-лиги.

В одной из них «Астон Вилла» дома обыграла «Лутон Таун» со счетом 3:1.

На голы Джеймса Макгинна, Муссы Диаби и автогол Тома Локьера гости ответили точным ударом автоголом Эмилиано Мартинеса.

Футбол. Англия. Премьер-лига Астон Вилла — Лутон Таун 3:1 Голы: 1:0 Джон МакГинн (17'), 2:0 Мусса Диаби (49'), 3:0 Томас Локьер (автогол) (62'), 3:1 Дамиан Эмилиано Мартинес (автогол) (82') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Пау Торрес, Лука Динь, Бубакар Камара (Юри Тилеманс, 79'), Мэтти Кэш (Диего Карлос, 79'), Джон МакГинн, Дуглас Луис (Леандер Дендонкер, 90'), Николо Дзаньоло (Леон Бэйли, 46'), Мусса Диаби (Бертран Траоре, 90'), Олли Уоткинс Лутон Таун: Томас Камински, Томас Локьер, Теден Менжи, Исса Каборе, Марвелоуз Накамба (Pelly Ruddock Mpanzu, 76'), Росс Баркли, Джейкоб Браун (Тахит Чон, 58'), Carlton Morris (Elijah Adebayo, 76'), Chiedozie Ogbene, Alfie Doughty (Ryan Giles, 79'), Gabriel Osho (Эндрос Таунсенд, 57') Предупреждения: Николо Дзаньоло (28'), Мэтти Кэш (51'), Исса Каборе (53'), Бубакар Камара (71'), Alfie Doughty (75')

«Астон Вилла» набрала 22 очка и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. У «Лутона» 5 баллов и восемнадцатая строчка.

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В параллельной игре «Брайтон» на своем поле сыграл вничью с «Фулхэмом» со счетом 1:1.

На гол Эвана Фергюсона гости ответили точным ударом Жоау Пальиньи.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брайтон энд Хоув Альбион — Фулхэм 1:1 Голы: 1:0 Эван Фергюсон (26'), 1:1 Жоау Палинья (65') Брайтон энд Хоув Альбион: Джейсон Стил, Адам Уэбстер, Льюис Данк, Игор де Пауло, Адам Лаллана (Ансумане Фати, 58'), Паскаль Гросс, Махмуд Дахуд (Билли Гилмор, 71'), Каору Митома, Карлос Балеба (Факундо Буонанотте, 71'), Саймон Адингра (Йоэл Велтман, 71'), Эван Фергюсон (Жоао Педро, 78') Фулхэм: Бернд Лено, Энтони Робинсон, Тим Рим, Кэлвин Бейсси, Тимоти Кастань, Жоау Палинья, Харрисон Рид (Андреас Перейра, 58'), Рауль Хименес (Родриго Мунис, 58'), Виллиан (Томас Кейрни, 86'), Алекс Айуоби (Саша Лукич, 90'), Bobby Decordova-Reid (Гарри Уилсон, 58') Предупреждения: Энтони Робинсон (73'), Родриго Мунис (78'), Гарри Уилсон (90')

«Брайтон» (17 очков) остался седьмым, «Фулхэм» (12 баллов) — четырнадцатый.