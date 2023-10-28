«Реймс» — «Лорьян»: счет матча 1:0, обзор гола

одержал победу над(1:0) в матче 10-го тура французской Лиги 1.

Единственный гол в этом матче хозяева забили только на 84-й минуте. Защитник команды Джош Уилсон-Эсбранд получил мяч и низом пробил в угол ворот, без шансов для голкипера.

Футбол. Франция. Лига 1 Реймс — Лорьян 1:0 Гол: 1:0 Джош Уилсон-Эсбранд (84') Реймс: Йеванн Диуф, Эммануэль Агбаду, Джозеф Окуму, Юнис Абдельхамид, Томас Фоке (Реда Хадра, 78'), Тибо де Смет (Джош Уилсон-Эсбранд, 66'), Тедди Теума, Амир Ричардсон (Amadou Kone, 87'), Маршал Манетси (Амин Салама, 66'), Мохаммед Дарами, Дзюня Ито (Максим Бузи, 87') Лорьян: Ивон-Ландри Мвого, Дарлин Йонгва, Сулейман Туре, Монтассар Тальби, Формоз Менди, Эли Жуниор Крупи (Bassirou Ndiaye, 58'), Ромен Февр, Тьемуэ Бакайоко, Лоран Абергель, Тео Ле Бри, Tosin Aiyegun (Ayman Kari, 73') Предупреждения: Тедди Теума (37'), Дарлин Йонгва (61'), Тьемуэ Бакайоко (65'), William Still (81'), Ивон-Ландри Мвого (81'), William Still (81')

После этого матча «Реймс» занимает 4-е место в таблице Лиги 1 с 17-ю очками в активе. «Лорьян» — на 12-й позиции (10 баллов).