ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Каземиро — полузащитник «Манчестер Юнайтед»Трансферный дайджест. 17-23 октября
    Все новости спорта

    Гендиректор «Пари НН»: Есть много вопросов к судьям и их решениям

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Нижний Новгород Спартак
    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о несправедливости судейства в матче 12-го тура российской Премьер-лиги со «Спартаком» (0:2).

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Напомним, что в концовке встречи защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук получил вторую желтую карточку после подката на игроке «Спартака» Викторе Мойзесе.

    «Мы не обращались в ЭСК РФС по поводу удаления Гоцука. Это будет наша внутренняя работа, приняли решение не обсуждать это вовне.

    Понимаю эмоции Сергея Юрана, была горячая игра. Но такие решения лучше принимать на холодную голову. Есть много вопросов к судьям и их решениям, но именно в этот раз не планируем обращаться в ЭСК», — приводит слова Мелика-Гусейнова СЭ.

  • РПЛ. Как «Зенит» сократил отставание от «Краснодара»
  • Итоги 12-го тура чемпионата России по футболу
  • Вчера

    • После поражения в матче со «Спартаком» «Пари НН» занимает 8-е место в таблице РПЛ с 17-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Юрана встретятся 29-го октября с «Сочи».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Тоттенхэм» и «Фулхэм» забьют друг другу
  • «Тоттенхэм» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Локомотив» прервет серию поражений в тяжелейшем матче против СКА
  • «Локомотив» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Сдвинет ли «Севилья» со 2-го места «Арсенал»?
  • «Севилья» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.84
  • Экспресс дня 23 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Севилья — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Галатасарай — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.28
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Торпедо — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Вашингтон — Торонто
  • Хоккей
  • Послезавтра в 01:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры