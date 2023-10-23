Гендиректор «Пари НН»: Есть много вопросов к судьям и их решениям

Генеральный директорвысказался о несправедливости судейства в матче 12-го тура российской Премьер-лиги со(0:2).

Напомним, что в концовке встречи защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук получил вторую желтую карточку после подката на игроке «Спартака» Викторе Мойзесе.

«Мы не обращались в ЭСК РФС по поводу удаления Гоцука. Это будет наша внутренняя работа, приняли решение не обсуждать это вовне.

Понимаю эмоции Сергея Юрана, была горячая игра. Но такие решения лучше принимать на холодную голову. Есть много вопросов к судьям и их решениям, но именно в этот раз не планируем обращаться в ЭСК», — приводит слова Мелика-Гусейнова СЭ.

После поражения в матче со «Спартаком» «Пари НН» занимает 8-е место в таблице РПЛ с 17-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Юрана встретятся 29-го октября с «Сочи».