«Спартак» — «Пари НН»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 12-го тура РПЛ «Спартак» принимал «Пари НН». Игра состоялась в Москве. Хозяева победили со счетом 2:0.

У красно-белых отличились Данил Пруцев и Кристофер Мартинс.

Футбол. Россия. Премьер-лига Спартак — Пари НН 2:0 Голы: 1:0 Данил Пруцев (41'), 2:0 Кристофер Мартинс Перейра (90+8') Спартак: Александр Максименко, Алексис Дуарте, Олег Рябчук, Даниил Денисов, Данил Пруцев, Руслан Литвинов, Антон Зиньковский, Михаил Игнатов, Хесус Медина, Квинси Промес, Babic S. Пари НН: Артур Нигматуллин, Никита Каккоев, Кирилл Гоцук, Виктор Александров, Маттео Стаматов, Владислав Карапузов, Николай Калинский, Эссьен Эдедем, Александр Трошечкин, Эдгар Севикян, Boselli J. Предупреждения: Кирилл Гоцук (83'), Кирилл Гоцук (90+1'), Никита Каккоев (90+3'), Александр Трошечкин (90+4')

Этот успех позволил «Спартаку» подняться на пятое место в таблице. Команда набрала 20 очков в 12 турах.

Календарь и таблица РПЛ

«Пари НН» с 17 баллами идет на восьмой строчке.