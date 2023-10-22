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    «Спартак» дома победил «Пари НН»

    «Спартак» — «Пари НН»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче 12-го тура РПЛ «Спартак» принимал «Пари НН». Игра состоялась в Москве. Хозяева победили со счетом 2:0.

    Кристофер Мартинс
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    Кристофер Мартинс

    У красно-белых отличились Данил Пруцев и Кристофер Мартинс.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Спартак — Пари НН 2:0
    Голы: 1:0 Данил Пруцев (41'), 2:0 Кристофер Мартинс Перейра (90+8') Спартак: Александр Максименко, Алексис Дуарте, Олег Рябчук, Даниил Денисов, Данил Пруцев, Руслан Литвинов, Антон Зиньковский, Михаил Игнатов, Хесус Медина, Квинси Промес, Babic S. Пари НН: Артур Нигматуллин, Никита Каккоев, Кирилл Гоцук, Виктор Александров, Маттео Стаматов, Владислав Карапузов, Николай Калинский, Эссьен Эдедем, Александр Трошечкин, Эдгар Севикян, Boselli J. Предупреждения: Кирилл Гоцук (83'), Кирилл Гоцук (90+1'), Никита Каккоев (90+3'), Александр Трошечкин (90+4')

    Этот успех позволил «Спартаку» подняться на пятое место в таблице. Команда набрала 20 очков в 12 турах.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Пари НН» с 17 баллами идет на восьмой строчке.

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