1-й таймЛиверпуль — ЭвертонОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    РПЛ. «Локомотив» встретится с «Динамо», «Зенит» сразится с «Крыльями Советов», а «Спартак» примет «Пари НН»

    Матчи 12-го тура российской Премьер-лиги сезона 2023/24 пройдут с 21 по 22 октября.

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ахмат Динамо Зенит Краснодар Крылья Советов Локомотив Нижний Новгород Оренбург Ростов Сочи Спартак Урал Факел ЦСКА Рубин Балтика
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» «Ливерпуль» — «Эвертон». Онлайн «Манчестер Юнайтед»Индекс паники 2023/24: «Лион», «МЮ», «Аякс» и другие команды в кризисе Тони Фергюсон5 бойцов UFC, которым стоит закончить карьеру в 2023 году
  • 14:26
    • Захарян выйдет в стартовом составе «Реал Сосьедада» на матч Примеры с «Мальоркой»
  • 14:17
    • «Ливерпуль» — «Эвертон»: стартовые составы команд на матч АПЛ
  • 14:01
    • «Факел» вырвал победу у «Оренбурга» в матче РПЛ
  • 13:31
    • Карацев уверенно обыграл японца Мочизуки в полуфинале турнира категории ATP-500
  • 13:01
    • Акинфеев выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч РПЛ с «Рубином»
  • 14:36
    • Transfermarkt: Онана входит в пятерку самых дорогих голкиперов мира
  • 11:09
    • Шелтон вышел в финал турнира в Токио
    Все новости спорта
    «Спартак»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Спартак»
    Результаты матчей 12-го тура чемпионата России

    «Оренбург» — «Факел» 1:2

    «Факел» в концовке добился победы над «Оренбургом» (2:1) в матче 12-го тура российской Премьер-лиги.

    Первый гол в этом матче забил «Факел» на 35-й минуте встречи. Нападающий команды Ильнур Альшин красиво исполнил, ударив левой стопой. Мяч оказался в воротах после удара от штанги.

    На 76-й минуте «Оренбург» все-таки сумел сравнять счет. Форвард хозяев Дмитрий Воробьев подобрал мяч, отыгрался с партнерами по команде и сильно пробил по воротам. Без шансов для голкипера соперника.

    Уже на 90+2-й минуте «Факел» все-таки добился победы. Полузащитник команды Никита Моцпан со средней дистанции вогнал мяч в сетку.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Оренбург — Факел 1:2
    Голы: 0:1 Ильнур Альшин (35'), 1:1 Дмитрий Воробьёв (76'), 1:2 Motpan N. (90+3') Оренбург: Николай Сысуев, Арсен Адамов, Ренато Гойкович, Матиас Перес, Максим Сидоров, Иван Башич, Лукас Вера, Химми Марин, Дмитрий Воробьёв, Брайан Мансилья, Florentin G. Факел: Александр Беленов, Василий Черов, Сергей Божин, Сергей Брызгалов, Руслан Магаль, Вячеслав Якимов, Ираклий Квеквескири, Ильнур Альшин, Хызыр Аппаев, Masternoy V., Markov E. Предупреждения: Иван Башич (17'), Ренато Гойкович (33'), Markov E. (45+3'), Брайан Мансилья (64'), Masternoy V. (74'), Николай Сысуев (90')

    После этого матча «Факел» занимает 12-е место в таблице РПЛ с 12-ю очками в активе. «Оренбург» — на 13-й позиции (11).

    «Рубин» — ЦСКА

    суббота, 21 октября, 14:00 мск

    Календарь и таблица РПЛ

    «Локомотив» — «Динамо»

    суббота, 21 октября, 16:30 мск

    «Балтика» — «Краснодар»

    суббота, 21 октября, 19:00 мск

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    «Урал» — «Сочи»

    воскресенье, 22 октября, 12:00 мск

    «Спартак» — «Пари НН»

    воскресенье, 22 октября, 14:00 мск

    Все прогнозы на РПЛ

    «Зенит» — «Крылья Советов»

    воскресенье, 22 октября, 16:30 мск

    «Ростов» — «Ахмат»

    воскресенье, 22 октября, 19:00 мск

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.21
  • Экспресс дня 21 октября
  • Сегодня в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Челси — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Махачев — Волкановски
  • Бокс
  • Сегодня в 23:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Сельта — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Севилья — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шеффилд — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры