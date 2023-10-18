Ловчев назвал «дуриловом» работу Карпина в сборной России

Ветеран «Спартака»объяснил, почему раскритиковал главного тренера сборной России

Ранее Карпин ответил Ловчеву на резкую критику его работы в национальной команде.

«Отвечаю Валерию Георгиевичу, что значит дурилово применительно к сборной России. И вы, и я играли в сборной. Это всегда особенное событие, мурашки от гимна и флага, от предвкушения игры и самой игры.

То, что я читаю в интервью Карпина, означает для меня только одно — по сути, вы задаетесь вопросом: а зачем сейчас нужна сборная России? Ведь она не играет официальных матчей, нет отбора, а игроки могут получить травму, поэтому клубные тренеры могут предъявить претензии. То есть — игроки могут получить травму и важно, чтобы не получили, а основной состав вы знаете, он в голове.

А то, что сборная России такими матчами, как в Азии с Киргизией, Таджикистаном, Узбекистаном, как сейчас с африканской Кенией, позорит страну — это, получается, не важно. Это пофигу, потому что нет отбора и мы ни за что не боремся, а когда вернут, неизвестно.

Хотел бы, чтобы сборная страну прославляла. А дуриловом называю вот эти все отговорки, о которых говорит Карпин. Он же не говорил главного, того, к чему и подводит.

Подразумевается, на мой взгляд, следующее, только не говорится — то, что мы сейчас играем, ничего не дает, результат не важен, а то, к чему мы готовимся, тоже непонятно.

Единственная конкретика в том, что можно травму получить. Действительно, в футболе можно получить травму!», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

Напомним, в октябре сборная России одержала победу над Камеруном (1:0) и сыграла вничью с Кенией (1:1).