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    Ловчев назвал «дуриловом» работу Карпина в сборной России

    Футбол Сборная России Футбол России
    Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев объяснил, почему раскритиковал главного тренера сборной России Валерия Карпина.

    Евгений Ловчев
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    Евгений Ловчев

    Ранее Карпин ответил Ловчеву на резкую критику его работы в национальной команде.

    «Отвечаю Валерию Георгиевичу, что значит дурилово применительно к сборной России. И вы, и я играли в сборной. Это всегда особенное событие, мурашки от гимна и флага, от предвкушения игры и самой игры.

    То, что я читаю в интервью Карпина, означает для меня только одно — по сути, вы задаетесь вопросом: а зачем сейчас нужна сборная России? Ведь она не играет официальных матчей, нет отбора, а игроки могут получить травму, поэтому клубные тренеры могут предъявить претензии. То есть — игроки могут получить травму и важно, чтобы не получили, а основной состав вы знаете, он в голове.

    А то, что сборная России такими матчами, как в Азии с Киргизией, Таджикистаном, Узбекистаном, как сейчас с африканской Кенией, позорит страну — это, получается, не важно. Это пофигу, потому что нет отбора и мы ни за что не боремся, а когда вернут, неизвестно.

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    • Хотел бы, чтобы сборная страну прославляла. А дуриловом называю вот эти все отговорки, о которых говорит Карпин. Он же не говорил главного, того, к чему и подводит.

    Подразумевается, на мой взгляд, следующее, только не говорится — то, что мы сейчас играем, ничего не дает, результат не важен, а то, к чему мы готовимся, тоже непонятно.

    Единственная конкретика в том, что можно травму получить. Действительно, в футболе можно получить травму!», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

    Напомним, в октябре сборная России одержала победу над Камеруном (1:0) и сыграла вничью с Кенией (1:1).

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