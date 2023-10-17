Неймар хотел отказаться от участия в матче с Уругваем из-за конфликта с главой бразильской федерации футбола

У нападающего сборной Бразилиислучился конфликт с президентом Федерации футбола Бразилии

По информации AS, после ссоры с Родригесом футболист пригрозил бойкотом предстоящего матча с Уругваем в отборочном турнире ЧМ-2026.

Также отмечается, что Неймар во время скандала оскорбил главу бразильской федерации футбола.

Инцидент произошел сразу после матча с Венесуэлой (1:1). Недовольные результатом болельщики бросили в Неймара пакет с попкорном, который попал ему в голову. Лидер «Селесао» высказал Родригесу претензии по поводу места проведения матча.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Уругвай — Бразилия

Матч Уругвай — Бразилия пройдет 18 октября, начало — в 03:00 мск.