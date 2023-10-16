Кварацхелия: Очень приятно, когда играешь за свою страну

Нападающий сборной Грузиипрокомментировал победу над Кипром (4:0) в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2024.

«Очень приятно, когда играешь за свою страну. Особенно, когда забиваешь гол и празднуешь его вместе с болельщиками. Я постараюсь еще много раз порадовать их как на национальном, так и на клубном уровне.

Хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку. Несмотря на плохие результаты в сентябре, они пришли на стадион, чтобы поддержать нас и поверить в нас. Мы всегда будем делать все возможное, чтобы оправдать это доверие», — приводит слова Хвичи официальный сайт Федерации футбола Грузии.

После шести матчей отбора Грузия набрала семь баллов и занимает четвертое место в группе А.