Словения — Финляндия: счет матча 3:0, обзор голов

В матче седьмого тура группового этапа квалификации Евро-2024 сборная Словении в родных стенах переиграла команду Финляндии со счетом 3:0.

Автором дубля в данном противостоянии стал Беньямин Шешко. Еще один гол на счету Эрика Янзы.

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа H Словения — Финляндия 2:0 Голы: 1:0 Беньямин Шешко (пенальти) (16'), 2:0 Беньямин Шешко (28') Словения: Ян Облак, Жан Карничник, Миха Блажич, Эрик Янжа, Петар Стоянович, Яка Бийол, Тими Элшник, Ян Млакар (Беньямин Вербич, 80'), Беньямин Шешко (Жан Випотник, 60'), Андраж Шпорар (Ясмин Куртич, 80'), Adam Cerin Финляндия: Лукаш Градецки, Йере Уронен, Николай Алхо, Роберт Иванов (Маркус Форсс, 77'), Артту Хосконен, Глен Камара, Расмус Шуллер (Даниэль Хоканс, 46'), Каан Кайринен, Теэму Пукки, Беньямин Кялльман (Йоэль Похьянпало, 46'), Leo Vaisanen Предупреждения: Эрик Янжа (10'), Беньямин Кялльман (34')

Таким образом, Словения набрала 16 очков и занимает первое место в турнирной таблице. У Финляндии 12 пунктов и третья строчка.