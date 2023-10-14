КАМАЗ разгромил «Шинник», «Сокол» и «Нефтехимик» сыграли вничью

В субботу, 14 октября, прошли еще два матча 14-го тура Первой лиги.

КАМАЗ на своем поле разгромил «Шинник» со счетом 4:0. У победителей дубль оформил Дамир Таликин, также отличились Руслан Куль и Борис Фартуна.

Футбол. Россия. ФНЛ КамАЗ — Шинник 4:0 Голы: 1:0 Дамир Таликин (2'), 2:0 Дамир Таликин (27'), 3:0 Руслан Куль (51'), 4:0 Fartuna B. (62') КамАЗ: Арсен Адамов, Арсен Адамов, Валерий Почивалин, Ильнур Бадртдинов, Юрий Кириллов, Руслан Куль, Валентин Пальцев, Дамир Таликин, Fartuna B., Ratnikov S., Ukomskiy A. Шинник: Денис Вамбольт, Роман Емельянов, Артём Самсонов, Дмитрий Шадринцев, Эдуард Валиахметов, Василий Алейников, Михаил Гащенков, Денис Самойлов, Kotin N., Malakhov A., Rubtsov I. Предупреждение: Василий Алейников (55')

КАМАЗ набрал 19 очков и идет 8-м в таблице. «Шинник» (20) располагается на 5-й позиции.

В другой встрече «Сокол» и «Нефтехимик» сыграли вничью — 2:2.

За команду из Саратова отличились Артем Молодцов и Данила Ежков. У клуба из Нижнекамска голы забили Данил Липовой и Максим Петров.

Футбол. Россия. ФНЛ Сокол — Нефтехимик 2:2 Голы: 1:0 Molodtsov A. (23'), 2:0 Ezhkov D. (пенальти) (41'), 2:1 Данил Липовой (44'), 2:2 Максим Петров (63') Сокол: Арсен Адамов, Андрей Евдокимов, Илья Сериков, Владлен Бабаев, Игорь Леонтьев, Михаил Мальцев, Fedorov A., Ezhkov D., Kozlovsky N., Molodtsov A., Yugaldin D. Нефтехимик: Алексей Бердников, Максим Шоркин, Богдан Зорин, Артём Голубев, Роман Денисов, Данила Емельянов, Вагиз Галиулин, Давид Кокоев, Данил Липовой, Артём Котик, Sitdikov M. Предупреждения: Ezhkov D. (46'), Алексей Бердников (66')

«Сокол» находится на 7-й строчке в таблице с 19 очками.

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«Нефтехимик» (16) — на 14-м месте.