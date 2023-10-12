Албания разгромила дома Чехию, Польша увезла три очка с Фарер

В группе Е отборочного турнира Евро-2024 завершились две встречи.

В первом матче сборная Албания уверенно победила сборную Чехии со счетом 3:0.

На девятой минуте с передачи Юльбера Рамадани счет открыл Ясир Асани.

На 44-й минуте форвард чехов Моймир Чехил получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Второй мяч Албании на счету Таульянта Сефери, ему ассистировал Сколо Чикалеши.

На 73-й минуте Сефери оформил дубль и установил окончательный счет на табло — 3:0.

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа E Албания — Чехия 3:0 Голы: 1:0 Ясир Асани (9'), 2:0 Таульянт Сефери Сулейманов (51'), 3:0 Таульянт Сефери Сулейманов (73') Албания: Этрит Бериша, Эльсеид Хюсай, Arlind Ajeti, Берат Джимсити, Марио Митай, Ясир Асани (Арбнор Муя, 54'), Юльбер Рамадани, Недим Байрами (Эрнест Мучи, 67'), Кристьян Аслани, Сокол Чикалеши (Mirlind Daku, 67'), Таульянт Сефери Сулейманов (Клаус Гясула, 86') Чехия: Иржи Павленка, Владимир Цоуфаль, Якуб Брабец, Томаш Голеш (Лукаш Провод, 46'), Моймир Хитил, Давид Юрасек (Давид Доудера, 86'), Михал Садилек, Томаш Соучек, Ладислав Крейчи, Ян Кухта (Томаш Чванчара, 64'), Вацлав Черны (Адам Гложек, 64') Предупреждения: Моймир Хитил (26'), Моймир Хитил (40'), Владимир Цоуфаль (40'), Лукаш Провод (62')

После пяти туров у Албании стало 13 очков и она возглавляет группу Е. Чехия теперь занимает третью строчку с 8 баллами.

В параллельном матче Польша без Роберта Левандовского обыграла в гостях Фарерские острова со счетом 2:0.

Первый гол забил экс-игрок московского «Динамо» Себастиан Шиманьский, передачу ему отдал Петр Зелиньский.

Второй гол был забит форвардом Адамом Буксой, ему ассистировал Пшемыслав Франковский.

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа E Фарерские острова — Польша 0:2 Голы: 0:1 Себастьян Шиманьски (4'), 0:2 Адам Букса (65') Фарерские острова: Маттиас Хейинссон Ламхавудже, Хёрдур Аскхам, Одмар Фарё, Вильормур Давидсен, Гуннар Ватнхамар, Якуп Бископстё Андреасен (Йоаннес Даниэльсен, 82'), Йоаннес Бьярталид (Андрасс Йохансен, 75'), Рене Йонсен, Йоан Эдмундссон (Paetur Petersen, 76'), Brandur Hendriksson Olsen (Ari Mohr Jonsson, 76'), Solvi Vatnhamar (Стефан Радославлевич, 90') Польша: Войцех Щенсны, Якуб Кивёр, Томаш Кендзёра, Пётр Зелиньски (Филип Мархвиньский, 87'), Себастьян Шиманьски (Кароль Свидерский, 59'), Пшемыслав Франковский, Бартош Слиш, Мэтти Кэш (Павел Вшолек, 59'), Аркадиуш Милик (Адам Букса, 59'), Patryk Dziczek (Якуб Пётровский, 82'), Patryk Peda Предупреждения: Мэтти Кэш (17'), Аркадиуш Милик (43'), Ari Mohr Jonsson (86'), Якуб Пётровский (90 + 3'), Одмар Фарё (90 + 4'), Бартош Слиш (90 + 5') Удаление: Хёрдур Аскхам (49')

После этой победы у Польши стало 9 очков и она поднялась на вторую строчку. Фареры занимают последнее место, у них всего одна ничья в шести матчах.