Сперцян и Тикнизян выйдут в стартовом составе сборной Армении в матче отбора на Евро-2024

Стали известны стартовые составы на матч 7-го тура квалификации Евро-2024

Сборная Латвии: Озолс, Савельниекс, Ошс, Балодис, Цыганик, Савельев, Эмсис, Икауниекс, Яунземс, Дашкевич, Ульдрикис.

Сборная Армении: Чанчаревич, Арутюнян, Ароян, Мкртчян, Дашян, Тикнизян, Сперцян, Иву, Селараян, Барсегян, Бриаско-Балекян.

Латвия занимает последнее 4-е место в своей группе отбора на Евро-2024 без набранных очков, а Армения — на 3-й позиции (7 баллов).

Матч между этими командами состоится 12-го октября в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом противостояния можно тут.