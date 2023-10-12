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    Латвия — Армения: смотреть онлайн в прямом эфире

    12.10.2023 в 19:00 начнется матч в группе D квалификации футбольного Евро-2024 Латвия — Армения

    Футбол Сборная Латвии Сборная Армении
    Латвия и Армения начнут матч в 19:00 в группе D квалификации футбольного Евро-2024, 12.10.2023.

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    Последний матч между собой: Армения — Латвия 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Латвия» — «Армения». Коэффициент ставки — 2.15.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Армения»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Латвия — Армения.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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