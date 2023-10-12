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    Латвия снова останется без очков

    Латвия — Армения. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, отбор на Евро-2024, 12 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Латвия — Армения
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    Армения
    Сборная Латвии сыграет на своем поле с национальной командой Армении в рамках 7-го тура квалификации чемпионата Европы 2024 года. Матч пройдет 12-го октября, начало — в 19:00 мск. Латвия — Армения: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа D 12 Октября 2023 года
    Латвия
  • Рига
    •  Латвия 19:00 Армения Армения
  • Ереван
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    Латвия

    Балтийской сборной досталась далеко не самая лучшая группа в квалификации, и это видно по результатам. После 5-и сыгранных матчей сборная Латвии не одержала ни одной победы и даже не сыграла вничью. Напрашивается вопрос — это неожиданность или результат закономерен?

    Если рассматривать соперников на бумаге, то Латвия может конкурировать разве что со сборной Уэльсом, но и им команда дважды проиграла в квалификации (0:1 и 0:2).

    Коэффициенты матча Латвия — Армения

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    У Латвии действительно были шансы зацепить хотя бы одно очко в двух матчах, и одна из этих встреч как раз против сборной Армении. В том матче балтийская сборная долго ждала своей возможности, и на 67-й минуте все-таки сравняла счет благодаря автоголу, и лишь на 90+1-й минуте при счете 1:1 пропустила решающий гол. Игрок Латвии сфорлил в своей штрафной и команда получила пенальти в свои ворота.

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    Стоит отметить, что латвийцы бились до конца в матче с Турцией (2:3). Сборная Латвии дважды догоняла своих соперников. На 90+4-й минуте балтийцы сделали счет 2:2, и казалось, что вот он — 1-й балл в квалификации, но спустя всего минуту вратарь Латвии был вынужден вынимать из своих ворот 3--й мяч за игру — Турция вырвала победу.

    Армения

    Эта сборная имеет реальные шансы выйти в основной этап турнира. Армения занимает 3-е место в группе D с 7-ю очками в активе. За 3 тура до конца квалификации команда отстает от заветного 2-го места лишь на 3 балла, но сможет ли Армения прыгнуть выше головы?

    В этот период у сборной есть яркие игроки, которые способны помочь команде выйти на групповой этап Евро-2024. К примеру, игроки из РПЛ Наир Тикнизян («Локомотив») и Эдуард Сперцян («Краснодар») сейчас в полном порядке. К тому же, защитник «железнодорожников» успел за 5 матчей отбора забить гол и сделать голевую передачу.

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  • 07/10/2023

    • Стоит отметить, что сборная Армении очень мощно стартовала на квалификации, с ходу обыграв Уэльс (4:2) и Латвию (2:1), затем команда зацепила очко в матче с прямым конкурентом Турцией (1:1).

    У Армении была возможность вырваться в лидеры группы, только нужно было обыгрывать сборную Хорватии, но этого не случилось. На 13-й минуте гости открыли счет, а армяне так и не смогли пробить Доминика Ливаковича. Стоит признать, что сборной Армении пришлось защищаться практически весь матч.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Армении предлагают — 1.90.

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    На викторию Латвии дают — 4.50, ничья оценена — в 3.45.

    Судя по последним матчам латвийцы особо не верят в чудо, а победа Армении даст дополнительную интригу в группе. Можно предположить, что гости смогут добиться нужного для них результата, наступив на пятки Турции.

    Наш прогноз — Индивидуальный тотал Армении 1.5 больше. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Победа Армении за 1.90.

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    Латвия — Армения: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 12.10.2023. Прогнозы на футбол. Латвия снова останется без очков
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