«Волгарь» — «КАМАЗ»: счет матча 2:1 (1:1), обзор голов

В матче 13-го тура Первой лигина своем поле выиграл усо счетом 2:1. Это первая победа команды под руководством опытного Сергея Павлова.

Счет в матче уже на 2-й минуте открыл Дмитрий Лесников.

Но спустя две минуты Борис Фартуна забил свой дебютный мяч в Первой лиге.

Но в середине второго тайма «Волгарю» удалось забить второй мяч. Он на счету Артура Гилязетдинова.

Футбол. Россия. ФНЛ Волгарь — КамАЗ 2:1 Голы: 1:0 Дмитрий Лесников (2'), 1:1 Fartuna B. (4'), 2:1 Gilyazetdinov A. (64') Волгарь: Даниил Одоевский, Арсен Адамов, Иван Хомуха, Егор Прошкин, Илья Зуев, Данил Клёнкин, Данил Полубояринов, Евгений Шляков, Денис Ткачук, Дмитрий Лесников, Тимур Жамалетдинов КамАЗ: Арсен Адамов, Арсен Адамов, Руслан Аюкин, Ильнур Бадртдинов, Юрий Кириллов, Руслан Куль, Дамир Таликин, Fartuna B., Gyurdzhan A., Ratnikov S., Ukomskiy A. Предупреждения: Gyurdzhan A. (32'), Руслан Куль (69'), Gilyazetdinov A. (72'), Арсен Адамов (75')

«Волгарь» уходит поднимается на 17-е место с 9 очками. «КАМАЗ» идет на 12-й строчке с 16 очками.