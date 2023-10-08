1-й таймАрсенал — Манчестер СитиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» — «Манчестер Сити»«Арсенал» — «Манчестер Сити». Онлайн
  • 18:31
    • «Динамо» и «Факел» не выявили сильнейшего
  • 18:16
    • «Астон Вилла» и «Вулверхэпмтон» поделили очки в матче АПЛ
  • 18:05
    • «Ливерпуль» упустил победу в матче АПЛ с «Брайтоном»
  • 16:04
    • «Пари НН» дома одолел «Крылья Советов» в РПЛ
  • 13:51
    • Сафиуллин уступил Шелтону в матче третьего круга турнира в Шанхае
    Все новости спорта

    «Волгарь» с минимальным преимуществом одолел «КАМАЗ»

    «Волгарь» — «КАМАЗ»: счет матча 2:1 (1:1), обзор голов

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ — Первая лига Футбол России Волгарь КамАЗ
    В матче 13-го тура Первой лиги «Волгарь» на своем поле выиграл у «КАМАЗа» со счетом 2:1. Это первая победа команды под руководством опытного Сергея Павлова.

    Тренер хозяев Сергей Павлов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тренер хозяев Сергей Павлов

    Счет в матче уже на 2-й минуте открыл Дмитрий Лесников.

    Но спустя две минуты Борис Фартуна забил свой дебютный мяч в Первой лиге.

    Но в середине второго тайма «Волгарю» удалось забить второй мяч. Он на счету Артура Гилязетдинова.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Волгарь — КамАЗ 2:1
    Голы: 1:0 Дмитрий Лесников (2'), 1:1 Fartuna B. (4'), 2:1 Gilyazetdinov A. (64') Волгарь: Даниил Одоевский, Арсен Адамов, Иван Хомуха, Егор Прошкин, Илья Зуев, Данил Клёнкин, Данил Полубояринов, Евгений Шляков, Денис Ткачук, Дмитрий Лесников, Тимур Жамалетдинов КамАЗ: Арсен Адамов, Арсен Адамов, Руслан Аюкин, Ильнур Бадртдинов, Юрий Кириллов, Руслан Куль, Дамир Таликин, Fartuna B., Gyurdzhan A., Ratnikov S., Ukomskiy A. Предупреждения: Gyurdzhan A. (32'), Руслан Куль (69'), Gilyazetdinov A. (72'), Арсен Адамов (75')

    «Волгарь» уходит поднимается на 17-е место с 9 очками. «КАМАЗ» идет на 12-й строчке с 16 очками.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Приблизит ли ЦСКА Абаскаля к отставке?
  • «Спартак» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • «Арсенал» наконец-то обыграет «Манчестер Сити» в матче АПЛ?
  • «Арсенал» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Гранада» и «Барселона» забьют друг другу
  • «Гранада» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.34
  • Экспресс дня 8 октября
  • Сегодня в 18:15
    •  2.40
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Гранада — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бавария — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Ренн — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Химки — Алания
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Локомотив — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  4.42
  • Экспресс дня 9 октября
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры