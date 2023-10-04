«Боруссия» Дортмунд — «Милан»: счет матча 0:0, обзор голов

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов дортмундскаяпринимала на своем поле итальянский. Матч получился довольно закрытым и завершился вничью — 0:0.

Небольшим преимуществом владела немецкая команда, но «Милан» грамотно перекрывал подходы к воротам и не давал возможности создать много опасных моментов.

«Боруссия» превзошла «россонери» по числу ударов и владению мячом, но распечатать ворота Майка Меньяна так и не смогла.

Футбол. Лига чемпионов. Группа F Боруссия Д — Милан 0:0 Боруссия Д: Грегор Кобель, Юлиан Рюэрсон, Матс Хуммельс, Нико Шлоттербек, Рами Бенсебаини, Эмре Джан, Салих Озкан, Юлиан Брандт (Карим Адейеми, 64'), Марко Ройс (Феликс Нмеча, 72'), Дониелл Мален (Джейми Байно-Гиттенс, 72'), Никлас Фуллкруг (Юссуфа Мукоко, 85') Милан: Мик Меньян, Тео Эрнандес, Фикайо Томори, Малик Тшау, Давиде Калабрия (Алессандро Флоренци, 69'), Кристиан Пулишич (Самуэль Чуквезе, 69'), Томмазо Побега (Ясин Адли, 58'), Тейьяни Рейндерс, Юнус Муса, Рафаэл Леау, Оливье Жиру (Ноа Окафор, 69') Предупреждения: Нико Шлоттербек (19'), Тейьяни Рейндерс (23'), Эмре Джан (25'), Матс Хуммельс (81'), Юнус Муса (88')

В третьем туре в группе F команда Эдина Терзича отправится в гости к «Ньюкаслу», а «Милан» поедет во Францию к «ПСЖ».