Гассама о работе с Игнашевичем: С таким специалистом, как он, надо учиться и учиться

Защитниквысоко оценил тренерские способности наставника команды

«Он был большим игроком, а сейчас топовый тренер. От него исходит максимальная уверенность к себе и игрокам команды. С такими специалистами, как Игнашевич, надо учиться и учиться каждый день.

Смог бы Игнашевич сейчас играть на уровне РПЛ? Честно, сложно сказать, ха-ха! Все возможно, — сказал Гассама Sport24.

После 10-и туров "Балтика" занимает предпоследнее 15-е место в таблице РПЛ с 7-ю баллами в активе.

В следующем матче подопечные Игнашевича сыграют 3-го сентября с "Зенитом" в рамках группового этапа Кубка России. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.