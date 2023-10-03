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    Гассама о работе с Игнашевичем: С таким специалистом, как он, надо учиться и учиться

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    Защитник «Балтики» Натан Гассама высоко оценил тренерские способности наставника команды Сергея Игнашевича.

    Сергей Игнашевич
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    Сергей Игнашевич

    «Он был большим игроком, а сейчас топовый тренер. От него исходит максимальная уверенность к себе и игрокам команды. С такими специалистами, как Игнашевич, надо учиться и учиться каждый день.

    Смог бы Игнашевич сейчас играть на уровне РПЛ? Честно, сложно сказать, ха-ха! Все возможно, — сказал Гассама Sport24.

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    • После 10-и туров "Балтика" занимает предпоследнее 15-е место в таблице РПЛ с 7-ю баллами в активе.

    В следующем матче подопечные Игнашевича сыграют 3-го сентября с "Зенитом" в рамках группового этапа Кубка России. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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