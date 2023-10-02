Симеоне прокомментировал победу «Атлетико» над «Кадисом»

Главный тренер «Атлетико»прокомментировал победу над «Кадисом» (3:2) в матче 8-го тура чемпионата Испании.

Напомним, что «матрасники» в этой игре к 27-й минуте уступали со счетом 0:2.

«Мы начали игру очень хорошо, в первые десять минут у нас были шансы забить два гола. Мы видели, что наша команда действует хорошо, но также и то, что соперник может создать опасность в контратаке, как это произошло в первом голе.

Во втором тайме они воспользовались преимуществом на втором этаже, а мы не защищались как надо. Нервничать не пришлось, потому что игра была рассчитана на то, что произошло. Команда играла, чтобы одержать победу над соперником, который очень хорошо сопротивляется», — цитирует Симеоне Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Атлетико» с 16 очками идет на четвертом месте в ла лиге. «Кадис» с 9 баллами занимает 12-е место в турнирной таблице.