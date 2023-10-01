«Торпедо» — «Ленинградец»: счет матча 2:3, обзор голов

Московский клуб разочаровал своих поклонников Фото: globallookpress.com
Гости одолели соперника со счетом 3:2.
В составе победителей отличились Кирилл Колесниченко (с пенальти), Никита Розманов и Андрей Яковлев. У хозяев дубль оформил Илья Стефанович.
В компенсированное время форвард «Торпедо» Йорди Рейна не реализовал 11-метровый.
Футбол. Россия. ФНЛ
Торпедо — Ленинградец 2:3
Голы: 1:0 Илья Стефанович (пенальти) (15'), 1:1 Кирилл Колесниченко (пенальти) (26'), 1:2 Rozmanov N. (38'), 2:2 Илья Стефанович (63'), 2:3 Алексей Яковлев (70') Торпедо: Егор Бабурин, Сергей Бородин, Никита Калугин, Юрий Журавлёв, Марио Чурич, Игорь Горбунов, Игорь Лебеденко, Ираклий Манелов, Йорди Рейна, Илья Стефанович, Gromyko V. Ленинградец: Андрей Хитяев, Кирилл Колесниченко, Алексей Яковлев, Karabashev N., Bachinski M., Beljaev M., Kaptilov V., Kostin S., Rozmanov N., Shepelev V., Sukhanov E. Предупреждения: Никита Калугин (25'), Кирилл Колесниченко (30'), Сергей Бородин (40'), Sukhanov E. (59'), Йорди Рейна (88'), Илья Стефанович (90+1')
«Торпедо» идет 8-м в таблице Первой лиги. Команда набрала 17 очков. «Ленинградец» (14) находится на 14-м месте.