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    «Аталанта» и «Ювентус» не смогли распечатать ворота друг друга

    «Аталанта» — «Ювентус»: счет матча 0:0, обзор голов

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    В одном из центральных матчей 7-го тура итальянской Серии А «Аталанта» и «Ювентус» обошлись без забитых мячей — 0:0. Россиянин Алексей Миранчук просидел весь матч на скамейке запасных.

    Джан Пьеро Гасперини
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    Джан Пьеро Гасперини

    «Аталанта» владела игровым и территориальным преимуществом, но так и не смогла забить ни одного гола в ворота туринцев. Сказалось отсутствие лидера атаки Джанлуки Скамакки.

    Команда Аллегри сосредоточилась в основном на обороне и почти не помышляла о нападении. В их составе тоже была серьезная потеря в виде травмированного Душана Влаховича.

    Футбол. Италия. Серия А
    Аталанта — Ювентус 0:0
    Аталанта: Хуан Муссо, Эдерсон, Рафаэл Толой, Берат Джимсити, Джорджио Скальвини (Зеад Колашинац, 65'), Давиде Дзаппакоста (Эмиль Хольм, 82'), Маттео Руджери (Митчел Баккер, 86'), Мартен де Рон, Теун Коопмейнерс, Шарль Де Кетеларе (Марио Пашалич, 82'), Адемола Лукман (Луис Мурьель, 65') Ювентус: Войцех Щенсны, Андреа Камбьязо (Филип Костич, 68'), Федерико Гатти, Бремер, Данило, Федерико Кьеза, Адриен Рабьо, Мануэль Локателли, Николо Фаджоли (Фабио Миретти, 68'), Уэстон Маккенни (Тимоти Уэа, 84'), Мойзе Кин (Kenan Yildiz, 75') Предупреждения: Адриен Рабьо (45'), Данило (53')

    Оба клуба идут в числе лидеров Серии А. «Аталанта» имеет 14 очков, у «старой синьоры» на одно меньше.

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